Готовится к публикации сборник стихов Петра Мамонова

Поэтический сборник Петра Мамонова "На плотной земле" с предисловием его супруги увидит свет 23 ноября в издательстве АСТ. Стихи для книги были переданы в издательство вдовой известного музыканта и актера Ольгой Мамоновой.

Петр Мамонов долго не разрешал публиковать свою лирику. Но после своего семидесятилетия, которое он отметил в 2019 году, отдал их супруге со словами "Можно". "Кем бы не был Петр Мамонов: музыкантом, грузчиком, боллерщиком, режиссером, артистом или еще кем-нибудь, в первую очередь, он всегда был поэтом, - говорит в предисловии вдова Петра Мамонова. - В 2000-м году я без разрешения издала маленький сборник, где собрала свои любимые стихи. Назвала "27 штук". Ругался. Очень сильно ругался. Пришлось на несколько дней сбежать из дома".

У сборника будет два тома - в первый войдут стихи, написанные с ранней юности и до 2017 года, во второй - написанное после. "Я не столько музыкант, сколько поэт по своему устроению, как я себя чувствую, - говорил о себе сам Мамонов. - Я стихи давно пишу, и вообще у меня такой поэтический подход к действительности".

Уже сейчас доступны предзаказы сборника в интернет-магазинах.

Напомним, что Петр Мамонов скончался 15 июля 2021 года.

Петр Мамонов - один их самых ярких деятелей современной российской культуры. Артист, музыкант, режиссер, радиоведущий - он создал запоминающиеся образы в кино и театре. Снялся более чем в 20 фильмах. Поставил около 15 музыкальных спектаклей. Выпустил более 20 рок-альбомов.

От первого лица

Не люблю я пьянство

В лихости костров,

Древнее шаманство

Первых петухов.

Не люблю я песни,

Грозные, как клич.

И пожары Пресни,

И восторгов дичь.

Не люблю я сказки

И совиный плач.

Реки крови красной

И знамен кумач.

Мне по сердцу ветер,

Глинистый овраг,

Давним солнцем светел

Желтый лист - мой стяг.

Выйду в поле утром,

Выпью утра сок,

И с волнением смутным

Гляну на Восток.

И блеснут сквозь окрик

Заполошных дней

Мне слепые окна

Родины моей.

Из предисловия Ольги Мамоновой к книге "На плотной земле" (издательство АСТ, 2021 год).