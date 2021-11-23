Готовится к публикации сборник стихов Петра Мамонова

Петр Мамонов долго не разрешал публиковать свою лирику. Но после своего семидесятилетия, которое он отметил в 2019 году, отдал их супруге со словами "Можно". "Кем бы не был Петр Мамонов: музыкантом, грузчиком, боллерщиком, режиссером, артистом или еще кем-нибудь, в первую очередь, он всегда был поэтом, - говорит в предисловии вдова Петра Мамонова. - В 2000-м году я без разрешения издала маленький сборник, где собрала свои любимые стихи. Назвала "27 штук". Ругался. Очень сильно ругался. Пришлось на несколько дней сбежать из дома".
У сборника будет два тома - в первый войдут стихи, написанные с ранней юности и до 2017 года, во второй - написанное после. "Я не столько музыкант, сколько поэт по своему устроению, как я себя чувствую, - говорил о себе сам Мамонов. - Я стихи давно пишу, и вообще у меня такой поэтический подход к действительности".
Уже сейчас доступны предзаказы сборника в интернет-магазинах.
Напомним, что Петр Мамонов скончался 15 июля 2021 года.
Петр Мамонов - один их самых ярких деятелей современной российской культуры. Артист, музыкант, режиссер, радиоведущий - он создал запоминающиеся образы в кино и театре. Снялся более чем в 20 фильмах. Поставил около 15 музыкальных спектаклей. Выпустил более 20 рок-альбомов.
От первого лица
- Не люблю я пьянство
- В лихости костров,
- Древнее шаманство
- Первых петухов.
- Не люблю я песни,
- Грозные, как клич.
- И пожары Пресни,
- И восторгов дичь.
- Не люблю я сказки
- И совиный плач.
- Реки крови красной
- И знамен кумач.
- Мне по сердцу ветер,
- Глинистый овраг,
- Давним солнцем светел
- Желтый лист - мой стяг.
- Выйду в поле утром,
- Выпью утра сок,
- И с волнением смутным
- Гляну на Восток.
- И блеснут сквозь окрик
- Заполошных дней
- Мне слепые окна
- Родины моей.
Из предисловия Ольги Мамоновой к книге "На плотной земле" (издательство АСТ, 2021 год).