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23.11.2021 16:31
Рубрика: Культура

Готовится к публикации сборник стихов Петра Мамонова

Текст: Наталья Соколова
Поэтический сборник Петра Мамонова "На плотной земле" с предисловием его супруги увидит свет 23 ноября в издательстве АСТ. Стихи для книги были переданы в издательство вдовой известного музыканта и актера Ольгой Мамоновой.

Петр Мамонов долго не разрешал публиковать свою лирику. Но после своего семидесятилетия, которое он отметил в 2019 году, отдал их супруге со словами "Можно". "Кем бы не был Петр Мамонов: музыкантом, грузчиком, боллерщиком, режиссером, артистом или еще кем-нибудь, в первую очередь, он всегда был поэтом, - говорит в предисловии вдова Петра Мамонова. - В 2000-м году я без разрешения издала маленький сборник, где собрала свои любимые стихи. Назвала "27 штук". Ругался. Очень сильно ругался. Пришлось на несколько дней сбежать из дома".

Фото: Предоставлено премией "Просветитель"
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У сборника будет два тома - в первый войдут стихи, написанные с ранней юности и до 2017 года, во второй - написанное после. "Я не столько музыкант, сколько поэт по своему устроению, как я себя чувствую, - говорил о себе сам Мамонов. - Я стихи давно пишу, и вообще у меня такой поэтический подход к действительности".

Уже сейчас доступны предзаказы сборника в интернет-магазинах.

Напомним, что Петр Мамонов скончался 15 июля 2021 года.

Петр Мамонов - один их самых ярких деятелей современной российской культуры. Артист, музыкант, режиссер, радиоведущий - он создал запоминающиеся образы в кино и театре. Снялся более чем в 20 фильмах. Поставил около 15 музыкальных спектаклей. Выпустил более 20 рок-альбомов.

От первого лица

  • Не люблю я пьянство
  • В лихости костров,
  • Древнее шаманство
  • Первых петухов.
  • Не люблю я песни,
  • Грозные, как клич.
  • И пожары Пресни,
  • И восторгов дичь.
  • Не люблю я сказки
  • И совиный плач.
  • Реки крови красной
  • И знамен кумач.
  • Мне по сердцу ветер,
  • Глинистый овраг,
  • Давним солнцем светел
  • Желтый лист - мой стяг.
  • Выйду в поле утром,
  • Выпью утра сок,
  • И с волнением смутным
  • Гляну на Восток.
  • И блеснут сквозь окрик
  • Заполошных дней
  • Мне слепые окна
  • Родины моей.

Из предисловия Ольги Мамоновой к книге "На плотной земле" (издательство АСТ, 2021 год).

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