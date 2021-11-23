Infiniti рассказала о новинках для России в 2022 году

В следующем году марка Infiniti порадует россиян двумя новинками.

"Мы привезем полностью новый QX60, а также QX80 2022 модельного года с обновленным интерьером и IT-системой", - рассказали "РГ" в пресс-службе бренда.

Новый QX60 дебютировал летом этого года. Кроссовер сохранил прежний размер колёсной базы - 2900 мм, но получил расширенную до 1699 мм (+30 мм) колею и подрос в холке с 1742 до 1770 мм, из которых 5 мм - увеличенный дорожный просвет. Длина же сократилась: QX60 "усох" с 5095 до 5034 мм.

Дорожный просвет модели в американской модификации достигает 170 миллиметров, тогда как клиренс автомобилей первого поколения, которые продаются в России, составляет 187 миллиметров.

Бензиновая "шестерка" объемом 3.5 литра не изменилась: те же 299 л.с. и 366 Нм. Вместо вариатора у QX60 теперь 9-ступенчатый "автомат". Опционально можно заказать систему полного привода, которая получила другую муфту на задней оси.

В салоне появилась 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель и сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса такой же диагонали. Мультимедиа предусматривает беспроводную интеграцию Apple CarPlay, а также поддерживает Android Auto. Для водителя доступен 10,8-дюймовый проекционный дисплей.

Что касается QX80, то модель можно купить в России от 6 735 000 рублей.