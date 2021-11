В ноябре состоялась премьера первого сезона сериала "Инспектор Адам Дэлглиш" (Dalgliesh) по трем романам британской писательницы Филлис Дороти Джеймс (1920-2014): "Саван для соловья" (Shroud for a Nightingale), "Чёрная башня" (The Black Tower) и "Пристрастие к смерти" (A Taste for Death). Ранее многие произведения Джеймс, включая те, в которых фигурирует инспектор, были экранизированы, однако особого следа не оставили - зачастую из-за эклектичности, небрежности, существенных купюр и слишком вольного обращения с первоисточником. Новый, достаточно скромный проект, запущенный Channel 5 и Acorn TV, превзошел все мыслимые ожидания и со всей вероятностью уже стал достойнейшей данью памяти литературного наследия автора.

Фото: youtube.com/ Acorn TV