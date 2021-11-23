В ноябре состоялась премьера первого сезона сериала "Инспектор Адам Дэлглиш" (Dalgliesh) по трем романам британской писательницы Филлис Дороти Джеймс (1920-2014): "Саван для соловья" (Shroud for a Nightingale), "Чёрная башня" (The Black Tower) и "Пристрастие к смерти" (A Taste for Death). Ранее многие произведения Джеймс, включая те, в которых фигурирует инспектор, были экранизированы, однако особого следа не оставили - зачастую из-за эклектичности, небрежности, существенных купюр и слишком вольного обращения с первоисточником. Новый, достаточно скромный проект, запущенный Channel 5 и Acorn TV, превзошел все мыслимые ожидания и со всей вероятностью уже стал достойнейшей данью памяти литературного наследия автора.

Символично обращение очередной команды создателей визуальных произведений к семидесятым годам двадцатого века, отправной точке в развитии западной цивилизации в ее современном воплощении, со всеми противоречиями, достижениями и, увы, весьма многочисленными недостатками. Семидесятые маркируют утверждение поствоенного водораздела между прошлым и будущим, который приобрел оформленность и четкую направленность лишь два десятилетия спустя. Примечательным является и тот факт, что современное переложение "Дэлглиша" со всей скрупулезностью воссоздает колорит того времени, в то время как вольные экранизации восьмидесятых и девяностых игнорировали "дух эпохи", видимо, просто не видя ни оправданности усилий по данной части, ни ощутимых изменений в

окружающем мире.

Новый сериал, возможно, не стал бы таким удачным, если бы на экраны не вышел убедительный "Молодой Морс", задавший высокую планку современным интерпретациям произведений об этой эре. И тем не менее в "Дэлглише" мы видим совершенно иной по тональности образ протагониста, он - не герой нового времени, но герой вчерашнего настоящего, еще в расцвете сил, он не лишен привлекательности и уверенности в себе. Но он уже пристально вглядывается в завтрашний день, чувствуя свое несоответствие ему.

Берти Карвел, исполнитель главной роли, сумел сделать образ инспектора собирательным, интуитивно узнаваемым, уместив в нем отблески сразу нескольких магистральных тенденций английской культуры. В его Адаме Дэлглише есть что-то от персонажа островной литературной готики, обремененного таинственной трагедией. Это дополняется чертами коллективного портрета благородного и добродетельного англичанина из женских романов конца восемнадцатого века и некой червоточиной его последователей начала века девятнадцатого. Несмотря на отсутствие явных сверхчеловеческих способностей продолжателей единой традиции - прототипов современных супергероев из произведений По и Конан Дойля, он в той же степени загадочен, эфемерен и недостижим.

Однако эта инаковость смягчается глубоко гуманистическими чертами его портрета, которые, как ни странно, так сложно убедительно передать в настоящее время - сложнее, чем любую эксцентричность. Инспектор Дэлглиш - глубоко верующий человек, отмеченный к тому же незаурядным поэтическим даром - и при этом он отдает свои силы профессии, которая редко сталкивает его с чем-либо, помимо уродливых проявлений человеческой натуры. Он нетерпим к несправедливости и злу, но абсолютно чужд морализаторству - вскрывая очередной нарыв, он не испытывает никакого удовлетворения, лишь облегчение от того, что дело раскрыто, а те, кто не мог обрести покой, получат хоть к

акое-то утешение и утоление страхов.

В сериале ненавязчиво отражены конфликты стремительно трансформировавшегося общества, включая расхождение базовых жизненных представлений групп населения, до неразличимости близких по социально-экономическому статусу, но имеющих разные ценностные и идеологические ориентиры. Но ему удается свести их воедино благодаря апелляции к общечеловеческому, наивысшей точкой становится гражданская проповедь Дэлглиша в концовке заключительной серии. Она, казалось бы, обречена выглядеть анахронизмом с позиций сегодняшнего дня, но ее непринужденность и абсолютное соответствие выбранной тональности делают содержащиеся в ней вечные истины актуальными и… утешительными.

Выдержанная неторопливость, прекрасный выбор живописных североирландских локаций, внимание к деталям, уважение к своему культурному наследию - все это делает сериал привлекательным. И переосмысливает привычное содержание старомодности - той, которая принадлежит к сравнительно недавнему времени и оттого обычно не ценится. В повествовании появляется глубина, объем, местами проскальзывает грустная ностальгия по всему тому, что было растеряно на

торопливом пути в сегодняшний день.

Еще одна черта, характеризующая проект с положительной стороны, - не конъюнктурное и нарочито-лицемерное, а, напротив, абсолютно уместное и необходимое привлечение к съемкам "Черной башни" актеров с ограниченными возможностями, среди которых - талантливый и обаятельный Джордж Робинсон.

Учитывая тот факт, что общее число произведений Ф.Д. Джеймс, входящих в цикл об инспекторе Дэлглише, равняется четырнадцати, теплится робкая надежда на то, что первым сезоном чествование литературного дара писательницы не ограничится. Пока же можно прочитать или заново пролистать очень занятные и непривычно обстоятельные образчики такого на первый взгляд н

4.5

епритязательного жанра, как детективный роман.