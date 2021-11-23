Юрий Лоза отсудил у "Первого канала" 1 млн рублей за песню "Плот"

Певец Юрий Лоза подал иск к Первому каналу, после того, как услышал свою песню "Плот" в исполнении одного из участников песенного шоу "Голос". Оказалось, что права на музыкальную композицию автор песни телевизионщикам не предоставлял.
Ранее сообщалось, что в исковых требованиях Юрий Лоза просил запретить "Первому каналу" распространять песню "Плот" на телешоу "Голос", а также взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных авторских прав в размере 4 млн рублей и еще 1 млн - в качестве компенсации морального вреда. По мнению Лозы, ответчик существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала.
Кроме того, как указывалось в иске Лозы, песня сопровождалась комментариями ведущих и членов жюри шоу "Голос", позволивших себе непристойную иронию, а также распространение несоответствующих фактов из биографии автора, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию.