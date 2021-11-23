Как провести диагностику мотора с помощью листа бумаги

В автомастерских работа двигателя проверяется с помощью электронного оборудования, подключаемого к центральной шине. Есть способ провести мини-диагностику самостоятельно, без применения специальных устройств.

Для этого понадобится только обыкновенный лист белой бумаги. Перед началом проверки нужно хорошо прогреть мотор, поскольку в холодном состоянии характер выхлопа будет иным, пишет aif.ru. Оптимально будет провести диагностику после небольшой поездки: 15 минут будет достаточно, температура охлаждающей жидкости должна достигнуть 50-90 градусов.

Далее нужно поднести к выхлопной трубе лист бумаги и подержать его несколько минут. Если его засосало в трубу, то это свидетельствует о противодавлении. Такое происходит, когда отработавшие газы не полностью проходят через трубу из-за ее ограниченной пропускной способности. Затем их засасывает обратно в начале такта впуска.

Причиной могут быть пригоревшие клапаны. Другой вариант - проблемы с системой рециркуляции выхлопных газов EGR (Exhaust Gas Recirculation), задача которой - перебросить часть выхлопа во впускной коллектор, чтобы ненадолго снизить эффективность горения. Поломка может быть и в газораспределительном механизме ГРМ, но чаще всего дело в засорении и пригорании ячеек катализатора.

В норме бумага должна колебаться равномерно: никаких хлопков, поддуваний в сторону, сбоев ритма наблюдаться не должно. Если происходит иначе - скорее всего, есть проблемы с зажиганием. Рывки возникают из-за неравномерной подачи смеси. Стоит проверить свечи зажигания и катушки.

Спустя пару минут надо осмотреть лист бумаги. В норме он должен быть чистым, максимум - покрыться небольшим количеством влаги с вкраплениями сажи. А вот если на бумаге появились коричневые маслянистые разводы, то есть вероятность неисправности.

Нагретое масло попадает в выхлоп через повреждения в стенках цилиндров, поэтому их стоит осмотреть на предмет задиров. Бывает так, что и исправные двигатели выбрасывают масло через выхлопную трубу. Часто это свойственно турбированным агрегатам. Однако происходит это не на холостых оборотах двигателя, а во время активного добавления газа.

Светлые маслянистые разводы на листе бумаги указывают на то, что в выхлопе содержатся пары антифриза. Это может произойти, если прогорела прокладка блока цилиндров. Выхлоп в таком случае будет напоминать белый пар. Нужен срочный ремонт, поскольку разбавленное антифризом смазка теряет свои свойства. Утечка охлаждающей жидкости может произойти также, если есть проблемы с головкой блока цилиндров.

Если отметины на листе бумаги напоминают налет сажи, то, по всей видимости, есть нарушения системы образования смеси. Виной могут быть сломанные датчики, влияющие на впрыск. Топливо в этом случае сгорает не полностью, бензиновые пары оставляют на нагретых поверхностях черный осадок. Нормальная работа двигателя нарушается. На панели приборов при такой поломке загорается лампа Check Engine. Но если вы проверяете двигатель при покупке подержанной машины, то нужно знать: этот сигнал можно погасить в настройках. Чем и пользуются недобросовестные продавцы.

При любых описанных результатах самостоятельной диагностики двигателя стоит посетить автомастерскую и повторить проверку уже там. Если какая-то из вышеназванных проблем выявится при покупке подержанного автомобиля, то лучше от такой сделки воздержаться.