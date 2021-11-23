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23.11.2021 09:46
Рубрика: Общество

Мясников назвал запретный напиток при простуде и гриппе

Текст: Евгения Думанская

Спиртные напитки не стоит употреблять при простуде и гриппе, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Он отметил, что алкоголь может "подстегнуть" организм, но на время.

"Нельзя алкоголь. Как только ты подумал: "а не выпить ли мне рюмочку?", значит, выздоравливаешь", - сказал доктор в эфире телеканала "Россия-1".

Мясников предостерег от ограничений в питании во время болезни, посоветовав есть все, что хочется. Однако стоит воздержаться от "лошадиных" доз витамина С, поскольку, вопреки убеждениям многих, это вещество не ускоряет выздоровление.

Во время болезни полезно пить куриный бульон, богатый магнием и цинком. На пользу пойдут теплые напитки - морс из клюквы, чай с медом и так далее.

Ранее диетолог рассказал, какие продукты, считающиеся очень полезными, на самом деле могут причинить вред организму.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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