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23.11.2021 13:35
Рубрика: Власть

Минфин: Разработан законопроект о гарантиях на рынке страхования жизни

Текст: Анастасия Алексеевских
Законопроект о введении в России системы гарантирования на рынке страхования жизни в высокой степени готовности, сообщил на XI Международной конференции страховых брокеров замдиректора департамента финансовой политики Минфина Роман Точилин.

Он уточнил, что это предусмотрено Стратегией развития финансовых рынков (включая рынок страхования) до 2030 год, подготовленной Минфином и ЦБ.

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"Соответствующий законопроект уже разработан, мы готовимся сейчас его вносить сначала в правительство, затем в Госдуму. Надеемся успеть сделать это уже в этом году", - уточнил Точилин.

Как ранее сообщала "РГ", в "Основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023-2024 годов", который опубликовал Банк России в пятницу, говорится, что система гарантирования прав по договорам страхования жизни будет строиться на тех же принципах, что и страхование депозитов в банках и гарантирование пенсионных накоплений. В случае банкротства страховой организации ее обязательства перед клиентами в пределах, установленных законодательством, будут исполнены за счет гарантийного фонда, формируемого из взносов страховых организаций, участников системы гарантирования. Гарантироваться будут договоры страхования жизни, в том числе комбинирующие страхование жизни с другими видами личного страхования.

"Это обеспечит сохранность долгосрочных вложений граждан и должно способствовать повышению их доверия к продуктам добровольного страхования жизни", - уточняется в документе.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Страхование Правительство Минфин Законопроекты и комментарии

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