Минздрав подготовил проект, меняющий процедуру получения медицинских справок для водителей. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документ, в нем впервые говорится об обязательных лабораторных исследованиях для тех, кто имеет клинические признаки наркологических расстройств.

Так, предполагается, что наркологи будут назначать исследованием тем, у кого заметили следы уколов, а также потливость, низкий пульс, тремор, эмоциональную неустойчивость, сонливость, возбуждение и другие признаки употребления наркотиков.

Сейчас лабораторные исследования проводятся, только если экспресс-тест показал положительный результат, однако предлагается отправлять водителя на обследование вне зависимости от показаний экспресс-теста по решению нарколога. При этом врач должен выявить не менее трех признаков наркомании одновременно.

Как пояснил директор Центра по лечению наркотической и алкогольной зависимости Михаил Зобин, следы от уколов действительно могут быть настораживающим признаком, но сейчас таких наркоманов почти не осталось, и за водительскими правами они обращаются крайне редко.

Он добавил, что опытный потребитель "дизайнерских" наркотиков знает, сколько времени их следы обнаруживаются в моче при проведении экспресс-теста и приходит сдавать его, выждав несколько дней. Кроме того, современные наркотики постоянно меняются, и нередко лабораторные методы диагностики дают ложноотрицательные результаты.