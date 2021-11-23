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23.11.2021 08:49
Рубрика: Здоровье

Минздрав предложил проверять подозрительных водителей на наркотики

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минздрав подготовил проект, меняющий процедуру получения медицинских справок для водителей. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на документ, в нем впервые говорится об обязательных лабораторных исследованиях для тех, кто имеет клинические признаки наркологических расстройств.

Как быть, если водитель автобуса требует оплату наличными

Так, предполагается, что наркологи будут назначать исследованием тем, у кого заметили следы уколов, а также потливость, низкий пульс, тремор, эмоциональную неустойчивость, сонливость, возбуждение и другие признаки употребления наркотиков.

Сейчас лабораторные исследования проводятся, только если экспресс-тест показал положительный результат, однако предлагается отправлять водителя на обследование вне зависимости от показаний экспресс-теста по решению нарколога. При этом врач должен выявить не менее трех признаков наркомании одновременно.

Как пояснил директор Центра по лечению наркотической и алкогольной зависимости Михаил Зобин, следы от уколов действительно могут быть настораживающим признаком, но сейчас таких наркоманов почти не осталось, и за водительскими правами они обращаются крайне редко.

Он добавил, что опытный потребитель "дизайнерских" наркотиков знает, сколько времени их следы обнаруживаются в моче при проведении экспресс-теста и приходит сдавать его, выждав несколько дней. Кроме того, современные наркотики постоянно меняются, и нередко лабораторные методы диагностики дают ложноотрицательные результаты.