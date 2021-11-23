МВФ одобрил транш Украине в размере почти 700 миллионов долларов

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник принял решение предоставить Киеву транш в размере 699 миллионов долларов в рамках завершившегося первого обзора украинской экономики. Соответствующее заявление распространила пресс-служба МВФ.

В результате общий объем выплат в рамках текущего механизма stand by составит около 2,8 миллиарда долларов, пишет ТАСС, ссылаясь на документ. Кроме того, совет одобрил продление соглашения о резервном кредитовании Украины до конца июня 2022 года и перераспределение выплат по программе.

В МВФ напомнили, что кредитная программа направлена на оказание помощи Украине в преодолении последствий вызванных пандемией коронавируса экономических потрясений, на поддержании восстановления экономики и продвижении важных структурных реформ.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предсказал скорое банкротство страны. По его словам, из-за неподъемных цен на газ 91% украинских предприятий не в состоянии продолжать работу и в скором времени разорятся. Разорение компаний приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет, безработице и социальной напряженности. Властям придется выплачивать пособия потерявшим доход гражданам.