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23.11.2021 11:48
Рубрика: Общество

На клеточном уровне: Названа лучшая диета при сидячей работе

Текст: Нина Егоршева
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Врач-диетолог, эндокринолог Виктор Жиляев посоветовал россиянам, у которых сидячая работа, есть морскую рыбу для профилактики артрита и артроза. Он пояснил, что у людей, которые большую часть времени проводят в статичном положении, что приводит в воспалениям и разрушению суставов.

Фото: iStock
Назван доступный овощ, который поможет избежать гипертонии

Диетолог напомнил, что рыба содержит большое количество омега-3 жирных кислот, которые снижают риск воспаления суставов. Жиляев пояснил, что жирные кислоты помогают обновляться синовиальной жидкости, которая находится между суставными поверхностями. Эксперт рекомендует есть рыбу два раза в неделю. При таком рационе дополнительный источник омеги-3 в виде добавок будет не нужен.

Виктор Жиляев также отметил, что при сидячей работе страдают не только суставы.

"Так как человек находится в сидячем положении большую часть времени, в легких возникают застойные явления. И здесь нам помогут продукты с высоким содержанием витамина А, который помогает клеточной ткани обновляться. Это тыква, морковь, зелень", - посоветовал диетолог в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, он напомнил о пользе подсолнечного масла, которое, благодаря витамину E, улучшает состояние сосудов. Также Жиляев посоветовал есть шпинат, который содержит лютеин и зеаксанти. Это поможет предотвратить риск образования молекулярной дистрофии глаза из-за работы за компьютером.

А самым полезным напитком для таких работников диетолог назвал какао. В этом напитке содержится большое количество магния, который улучшает работу нервной системы. Его рекомендуется пить 1-2 раза в день.

Ранее врач назвала доступный продукт, который заменит рыбий жир. Речь о таком традиционном для России продукте как льняное масло. Оно является оптимальным источником среди всех растительных масел по содержанию полиненасыщенных жирных кислот омега-3.

Общество Здоровье

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