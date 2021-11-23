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23.11.2021 16:08
Рубрика: Общество

Назван "суперпродукт" для снижения уровня сахара сразу на 39%

Текст: Василий Кошкин
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Семена чиа способны понизить уровень сахара в крови сразу на 39%. Об этом говорится в статье, опубликованной в британском издании Daily Express.

Фото: iStock
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В исследовании приняли участие 15 мужчин, каждый из которых перед этим прошел 50-граммовый глюкозотолерантный тест. Во время наблюдений участники трижды получали 25 граммов сальба-чиа или 31,5 грамма льна. Ученые дважды - натощак и через два часа после еды - брали пробы на глюкозу и замеряли уровень сытости.

В результате выяснилось, что семена чиа оказывают более мощный эффект, снижая уровень глюкозы на 39%, что значительно превосходит результаты льна.

Кроме того, ученые заметили еще один эффект - растворимая клетчатка, содержащаяся в чиа, помогала снизить уровень холестерина.

"Это открытие важно для больных диабетом, поскольку заболевание часто сопровождается высоким уровнем холестерина". - говорится в статье.

Издание напоминает, что опасность диабета заключается главным образом в уровне сахара в крови, который влияет на разрушение нервных окончаний в теле. Кроме семен чиа, снизить уровень глюкозы также помогут жирная рыба, не содержащие крахмал овощи, а также орехи и яйца.

Ранее врачи назвали четыре необычных симптома, которые могут быть предвестниками диабета и указывать на повышенный уровень сахара в крови. Среди них - долго не заживающие (один-два месяца) раны, онемение кончиков пальцев ног, потемнение ногтей на ногах и в целом странные ощущения в ногах.

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