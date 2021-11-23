Постановление главного государственного санитарного врача по Нижегородской области от 23 ноября 2021 года № 9197 "О внесении изменений в Постановление главного государственного санитарного врача по Нижегородской области от 20.06.2021 г. № 4091 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач но Нижегородской области Кучеренко Н.С., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю сохранение напряженности эпидемиологической ситуации по данной инфекции в Нижегородской области.

С начала ноября 2021 года в Нижегородской области регистрируется от 774 до 807 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в день при коэффициенте распространения (Rt) от 0.98 - 1,02 и ежедневным темпом прироста от 0,38 - 0,42 %.

За истекший период ноября месяца т.г. по сравнению с октябрем месяцем отмечается рост заболеваемости COVID - 19 у лиц старше 60 лет на 31,2%, показатель заболеваемости составил 585,3 на 100 тысяч данной возрастной группы при показателе заболеваемости среди совокупного населения 393,01 на 100 тысяч населения. Так, в октябре на долю лиц старше 60 лет приходилось 23,8 % от всех зарегистрированных случаев COVID-19, в ноябре 25,6 %. Среди указанного контингента чаще развиваются более тяжелые и осложненные формы коронавирусной инфекции.

В связи с вышеизложенным, в целях устранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", и.67. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок но эпидемическим показаниям", п.8.34.3. Положения об Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области, утв. Приказом Роспотребнадзора от 09.07.2012 г. № 701, постановляю:

1. Внести следующие изменения в Постановление главного государственного санитарного врача по Нижегородской области от 20.06.2021 № 4091 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям":

1.1. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лицам в возрасте 60 лет и старше первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной (для ревакцинации), прошедших государственную регистрацию в Российской Федерации, до 17 декабря 2021 г., вторым компонентом - до 07 января 2022 г.";

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"Пункты 1, 11 настоящего Постановления не распространяются на лиц, имеющих согласно медицинским документам медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок, а также противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с инструкцией по применению вакцин."

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Министерству здравоохранения Нижегородской области:

5.1. обеспечить организацию вакцинации, определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, обеспечить развертывание дополнительных прививочных пунктов с привлечением медицинских работников, необходимых для выполнения требований настоящего Постановления, не допускать скопление людей в пунктах вакцинации, обеспечить дополнительные меры по охвату вакцинацией маломобильных групп населения, лиц 60 лет и старше с организацией, при необходимости, вакцинации на дому;

5.2. организовать в срок, указанный в п.11, прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц 60 лет и старше;

5.3. обеспечить достоверный учет лиц, привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

5.4. еженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области информацию о реализации мероприятий по вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

1.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"Органам местного самоуправления оказать содействие в проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) категориям (группам) граждан, указанным в пунктах 1, 11 настоящего Постановления.".

1.5. Пункты 6 и 7 Постановления главного государственного санитарного врача по Нижегородской области от 20.06.2021 № 4091 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" считать пунктами 7 и 8 соответственно.

2. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Н.С.Кучеренко







