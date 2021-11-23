Для нижегородцев старше 60 лет ввели обязательную вакцинацию

В Нижегородской области введена обязательная вакцинация для граждан в возрасте 60 лет и старше. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач по региону Наталия Кучеренко.

В областном управлении Роспотребнадзора уточнили, что согласно этому документы медицинским организациям региона предстоит провести вакцинацию нижегородцам от 60 лет и старше первым компонентом вакцины до 17 декабря 2021 года, вторым - до 7 января 2022 года. При необходимости должна быть обеспечена возможность сделать прививку на дому. Требование об обязательной вакцинации не распространяется на граждан, имеющих противопоказания к прививке.

- В ноябре 2021 года на 31 процент возросла заболеваемость новой коронавирусной инфекцией у людей старше 60 лет, именно в этой возрастной группе чаще всего развиваются тяжелые и осложненные формы COVID-19. Поэтому было принято решение включить их в список лиц, подлежащих обязательной вакцинации. Это введено, в первую очередь, для обеспечения безопасности рисковых групп населения. Мы обращаемся к этой категории граждан с призывом не подвергать себя опасности и сделать прививку, - отметила Кучеренко.

По данным на 23 ноября, в регионе зафиксировано 209264 случая заболевания коронавирусом, из них 759 - за минувшие сутки.