Новый конкурент "Газели". Грузовик КамАЗа поступит в продажу в декабре

Главный конструктор инновационных автомобилей ПАО "КАМАЗ" Сергей Назаренко в интервью корпоративной газете "Вести КАМАЗа" рассказал о том, что новый среднетоннажный автомобиль "Компас" поступит в продажу в декабре. Он также отметил особенности, которые делают грузовик лучше "Газели".

"У "Газели" и "Газона Next" полукапотная компоновка, а у нас - бескапотная, что дает машине ряд преимуществ: в частности, повышает маневренность, уменьшая радиус поворота при тех же габаритах бортовой платформы. У нас внутренний объем кабины больше - возникает ощущение, что ты находишься в кабине более высокого класса, повышается обзорность. Показатели грузоподъемности в сравнении с одноклассниками от "Группы ГАЗ" у нас выше. Комплектация тоже немного богаче - кондиционер, к примеру, идет уже в базовом исполнении, как и некоторые другие элементы", - рассказал Назаренко.

Он также добавил, что расход топлива у "Компаса" тоже будет несколько ниже.

"Наша связка двигатель-трансмиссия-мост чуть более эффективна, чем у "Газона Next". Есть и другие преимущества, и в целом мы видим "Компас" автомобилем несколько более высокого технического уровня при сопоставимой цене, что и должно обеспечить нам продажи", - рассказал он.

У всех "Компасов" используется кабина от китайских JAC N-Series, которую КамАЗ закупает в готовом виде, хотя и без передней маски, поскольку используется собственная - с модульными круглыми фарами Hella и другой решеткой радиатора.

Полная масса "Компаса 3" составит 3500 кг, грузоподъемность - 1500 кг. Машиной можно будет управлять с водительскими правами легковой категории B. Конкурировать "тройка" станет с нижегородской "ГАЗелью".

Полная масса более тяжелого "Компаса 5" составит 6000 кг, грузоподъемность - 3400 кг. Этот автомобиль предложат как альтернативу "ГАЗону Next" и "Валдаю Next".

Начальные варианты линейки "Компаса" будут оснащать новым 2,2-литровым турбодизелем мощностью 120 л.с. В обеих версиях мотор агрегатируют с 5-ступенчатой механической коробкой передач китайского производства.