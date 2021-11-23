Нужно ли будет водителям для получения медсправки сдавать тест на наркотики

В некоторых СМИ прошла информация о том, что якобы в соответствии с новым приказом минздрава о порядке освидетельствования водителей тем, кому нужна медсправка для получения прав, придется сдавать тест на наркотики. Однако это не так.

В новом проекте приказа минздрава, о котором уже не раз писала "Российская газета", направлять соискателей справок на сдачу анализов предлагается только в том случае, если врачом-наркологом выявлены признаки заболевания. А также в том случае, если водителю нужна медсправка для возврата прав после лишения за управление в нетрезвом виде, отказ от медосвидетельствования, а также за совершение ДТП в нетрезвом виде с тяжкими последствиями. Это подтвердили "РГ" и в самом минздраве.

"При медицинском освидетельствовании на дополнительное обследование будут направлять водителей с признаками наркологических расстройств, а также тех, кого ранее временно лишали прав на управление автомобилем. Больше никаких нововведений не планируется", - сообщили в ведомстве.

Проект приказа сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, он также направлен в Аналитический центр при правительстве по регуляторной гильотине. И высока вероятность, что сегодня эксперты центра одобрят этот документ.

Откуда же взялся слух про обязательную проверку на наркотики? Дело в том, что одно солидное издание подробно разобрало прописанный в приказе порядок проверки водителей на наркотики.

В частности, в приказе сказано, что независимо от показаний экспресс-теста на наркотики мочу водителей требуется направлять на лабораторный анализ на основании клинической картины водителя, если у водителя присутствует не менее трех клинических признаков. Среди них - неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением общественных норм, заторможенность, сонливость или возбуждение, тахикардия или брадикардия, сужение или расширение зрачков, следы от инъекций.

Но на главный вопрос: кого из водителей направят не на допобследование, а на этот экпресс-тест, ответа дано не было.

А ответ таков: сдавать экпресс-тест отправят только тех, у кого выражены признаки заболевания - наркомании, либо тех, кто лишался прав за управление в нетрезвом виде или у кого был отказ от медосвидетельствования. То есть большинству водителей сдавать анализы для получения справки не придется.

Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта следующего года. Если его успеют утвердить до 1 января. В противном случае с 1 января вступит в силу отложенный приказ, согласно которому мочу и кровь на анализы будут брать у всех водителей поголовно. При этом на получение справки понадобится неделя, а стоимость ее вырастет в разы. Но будем надеяться, что новый приказ успеют подписать и зарегистрировать в минюсте до этой роковой даты.