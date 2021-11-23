Пять плюсов и всего один минус Suzuki Jimny

Субкомпактный внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения любим в равной степени "джиперами" и эстетами. "РГ" выделила пять плюсов и один минус этого имиджевого вездехода.

Плюсы

Яркий дизайн

Выпустив в 1970 году свой первый "мини-джип" LI10, компания Suzuki заложила фундамент для эволюции и популярности своего японского "малыша". Тогда же была внедрена техническая схема, остающаяся неизменный и по сей день.

Suzuki Jimny остается рамным, базируется на пружинной подвеске с неразрезными мостами, имеет подключаемый полный привод и понижающий ряд передач. Однако машина четвертой генерации добавила к этому багажу также и ярчайший дизайн. Попросту говоря, если машины предшествующих трех поколений были симпатичными, то модель четвертой генерации получилась еще и имиджевой.

Что касается экстерьера, помимо характерных коробчатых форм погоду здесь делают мощные пластиковые расширители колесных арок, "запаска" на третьей двери, современная светодиодная оптика, заключенная в круглые фары, решенные в ретро-ключе, и, конечно, радующие варианты внешней окраски, где пальму первенства отдаем интенсивно желтому оттенку. С ним Suzuki Jimny походит на "заводной лимон".

Фото: пресс-служба Suzuki

Если говорить о салоне, здесь тоже хватает ярких и даже дерзких стилевых ходов, типа пухлого поручня перед передним пассажиром, выполненного из того же материала, из которого делают корпуса профессиональных фотоаппаратов, и намеренно ничем не прикрытых болтов крепления обшивки, задающих брутальные нотки. Или, скажем, за переключение режимов трансмиссии отвечают не кнопки-шайбы (как прежде), а олдскульный рычаг. Это также функционально и имиджево верно.

Геометрия и архитектура

Фото: пресс-служба Suzuki

Принципиально, что в ходе смены поколений внедорожник стал на 45 мм короче, его дорожный просвет увеличился на 20 мм, до 210 мм, колесная база осталась короткой (2250 мм), углы въезда, рампы и съезда составляют внушительные 37°, 28° и 49° градусов, а кузовные свесы выполнены радикально короткими.

Кроме того, для лучшей курсовой устойчивости на 40 мм была расширена передняя и задняя колея - в том числе и отсюда ощущение, что машина нового поколения крепче стоит на ногах. Но самое главное - все эти архитектурные новшества усилили и прежде завидную геометрическую проходимость. При этом если поставить на новый Jimny внедорожную резину с агрессивным протектором (например, опциональные "зубастые" покрышки BFGoodrich All-Terrain T/A 215/75 R15), то проходимость усилится в еще большей степени. Не стоит забывать и о том, что эта машина дружелюбна к тюнинг-доработкам. Скажем, на поток давно поставлена технология применения портальных мостов и других элементов, превращающих просто серьезный SUV в экстремальный внедорожник с 400-миллиметровым дорожным просветом.

Практичность

Фото: пресс-служба Suzuki

Новый бензиновый двигатель K15B объемом 1,5 л с распределенным впрыском выдает 102 л.с. и 130 Нм (предшественник при объеме 1,3 л развивал 85 л.с. и 110 Нм) и может потреблять 92-й бензин (точнее - его использование допускается при рекомендованном АИ-95), а средний расход топлива составляет более чем приемлемые 7,5 л/100 км (без учета езды по бездорожью и стояния в глухих заторах).

Радует и то, что покупатели могут выбрать между 5-ступенчатой "механикой" и 4-диапазонным "автоматом". В обоих случаях новинка обеспечивает серьезный прогресс в динамике ускорения (старый SUV ускорялся до "сотни "за 17 с, новый - как минимум на 3 с быстрее). Важно и то, что шумоизоляция заметно усилена. В то же время благодаря скромным размерам для этого "микроджипа" можно без проблем найти место на тесной парковке. Он также юркий, и у него просто великолепный обзор благодаря большой площади остекления, а вещи из багажника можно доставать, просто протянув руку назад с водительского кресла.

В списке оснащения значатся 7-дюймовый дисплей мультимедиа, находящийся в поле естественного обзора водителя (попросту говоря, экран возвышается над передней панелью), а мультимедиа имеет интерфейсы Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink.

Камера заднего вида - дополнительная страховка для не слишком опытных водителей. Однако благодаря компактным габаритам машины можно вполне обходиться и без этого "соглядатая". Что касается простора в салоне, в сравнении с предшественником запас по высоте, длине и ширине заметно вырос. Водитель и пассажиры больше не сталкиваются локтями, и хотя на заднем ряду места по-прежнему немного, сама возможность путешествовать, к примеру, вчетвером не может не радовать.

Ходовые качества

Фото: пресс-служба Suzuki

Наличие полноприводной трансмиссии с жестко подключаемой передней осью, а также раздаточной коробкой с понижающей передачей - важное конкурентное преимущество, помогающее справиться даже с суровым бездорожьем.

В то же время с такой длинноходной пружинной подвеской нужно очень постараться, чтобы вывесить какое-либо из колес, а если даже машину удастся засадить в грязь, ее будет несложно вытолкать оттуда силами экипажа. Ведь снаряженная масса Jimny составляет всего 1110 кг.

Между тем, настройки подвески в сравнении с машиной третьего поколения стали комфортнее. Пресловутым "козлением" - подпрыгиванием на жесткой подвеске - "японец" больше не досаждает.

Новое шасси и шины с увеличенным профилем гораздо решительнее отфильтровывают дорожный брак, а новый руль с электроусилителем (заменил гидравлический аналог) защищен от вибраций. При этом управлять машиной стало проще, приятнее и безопаснее благодаря новым электронным ассистентам. Так, система стабилизации успешно имитирует межколесные блокировки (у предшественника такого функционала не было), что помогает как на скользком асфальте, так и рыхлых грунтах. Антипробуксовочную систему можно при этом отключить, когда это необходимо.

Японская надежность

Фото: пресс-служба Suzuki

Принципиально, что мы имеем дело с SUV японского производства, и что эта модель, как и другие представители линейки Suzuki, имеют отличную репутацию по надежности. Достаточно зайти на профильные форумы, чтобы убедиться - как минимум в гарантийный срок эксплуатации эта модель практически не ломается.

Даже если автомобиль эксплуатируется на тяжелом бездорожье, лишь к 200 тыс. километров могут начать капризничать сайлентблоки, маслосъемные колпачки, приводные ремни, подшипники ступиц и пыльники поворотных кулаков. У версий с механической коробкой передач сцепление обычно ходит не менее 250 тыс. км. Да и то, при своевременном техобслуживании срок обстоятельных работ с подвеской и агрегатной связкой можно отсрочить.

Важно также и то, что здесь очень выносливая система полного привода, поэтому создавать этой машине тепличные условия на бездорожье не нужно. Более того, внедрение механического рычага раздатки на новой машине вместо кнопок на старой дополнительно увеличило надежность конструкции.

Отметим также, что новая рама усилена при помощи Х-образной конструкции, а ее жесткость на кручение стала выше в полтора раза. Новый бензиновый мотор K15B объемом 1,5 литра с фазовращателями на впуске (собирается японской компанией с 2018 года, ставится на такие популярные модели, как седан Ciaz, компактвэн Ertiga и имеет долговечный цепной привод ГРМ) также имеет репутацию надежного, равно как и проверенные "механика" и "автомат".

Минусы

Фото: пресс-служба Suzuki

Наверное, если придираться, можно было бы наскрести у нового Jimny также пять недостатков, уравновесив их с достоинствами. Однако на самом деле мы можем попенять этому красавчику лишь на не самый просторный второй ряд и багажник, вмещающий только 85 или 377 л в зависимости от положения задних кресел.

Все дело в том, что критиковать субкомпактную машину за тесноту, не задуманную для передвижения большой компанией на "дальняк", попросту странно.

Suzuki Jimny сделан совершенно для другого - это честный рамный SUV, архитектура которого (и прежде всего соотношение немаленького клиренса и короткой базы) обеспечивает великолепную геометрическую проходимость, а полноприводная трансмиссия с понижайкой, жестко подключаемым "передком" и имитациями межколесных блокировок делают этого "малыша" без преувеличения королем бездорожья.

Если вы планируете использовать этот SUV как имиджевый ситикар, то опять-таки тесноватые задний ряд и багажник не станут в этом помехой. Ведь никому не придет в голову критиковать за тесноту дивана Porsche 911!