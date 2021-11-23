Победитель олимпиады по астрономии рассказал о планах на будущее

В этом году в соревнованиях приняли участие команды более чем из 40 стран мира. Они проходили в дистанционном формате, а организатором олимпиады выступила Колумбия. Россию представляли две команды: основная и гостевая, в каждой по пять ребят. Выполняли олимпиадную работу ребята в Центре педагогического мастерства.

Одним из золотых медалистов стал москвич, Елисей Жданов, 11-классник школы №2007 ФМШ. Физико-математической школы.

- Я впервые заинтересовался астрономией лет в пять. Ходил в планетарий, читал книги. Но серьезная работа по астрономии и астрофизике началась, когда я перешел в физико-математическую школу №2007 ФМШ. Здесь я уже начал участвовать в олимпиадах, у меня появилась мотивация, увлечение именно наукой. Думаю, что если постепенно готовиться к олимпиадам, их проходить, побеждать, то становится проще решать сложные задания, - поделился впечатлениями с "РГ" Елисей Жданов. - До этого я стал победителем Всероссийской олимпиады и меня выбрали в сборную страны. Могу сказать, что для меня Всероссийская олимпиада оказалась сложнее: для выполнения задач нужно больше рассуждать, чем действовать по некому алгоритму. На международной олимпиаде самое важное - это правильно донести информацию и свои решения до проверяющей стороны, ведь олимпиада пишется на английском языке или официальном языке страны-устроителя, в этот раз таким языком был испанский. Но я выбрал английский язык, к счастью, текста было не очень много, в основном - это формулы. Теоретический тур состоял из 15 заданий. А чтобы проще понять - объем заданий был больше 150 страниц текста. Но, я справился, как и мои коллеги по сборной. К слову, в команде было много москвичей.

По словам Елисея, победа в Международной олимпиаде дает преимущества. Все члены международных сборных получают льготы при поступлении в вузы. Елисей Жданов планирует поступать в МФТИ на факультет общей и прикладной физики. А в будущем - заниматься наукой.

Научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко, отметил, что московские школьники демонстрируют впечатляющие результаты в течение всего сезона международных олимпиад.

"Сейчас закончилась предпоследняя международная олимпиада в этом сезоне. Впереди только естественно-научная олимпиада юниоров. Но уже на данный момент Москва получила 21 медаль, из них 16 золотых. И это блестящее завершение сезона. Особенно радует, что медали международных олимпиад получили ученики 14 московских школ. Хотя еще 10 лет назад это были буквально единицы, так называемые элитные школы. А сейчас мы видим и много других московских школ, - рассказал Ященко. - Это является в том числе следствием и триумфального выступления московских школьников на заключительном этапе Всероссийской олимпиады, напомню, что в этом году у москвичей рекордное количество дипломов. И столичные ребята сейчас вносят заметный вклад, можно сказать - решающий, в успехи сборной России. Из общего количества медалей сборной - их 32 - 21 награда принадлежит москвичам. Кто-то может сказать, что астрономия - довольно экзотический предмет. Однако он объединяет в себе знания по многим дисциплинам и требует от ребенка хорошо разбираться в математике, физике и даже немного в информатике. Впоследствии это помогает победителям быть успешными не только в астрономической науке, но и в других областях". Он добавил, что это отчетливо видно на примере победителей прошлых лет. Они становятся и успешными учеными, и достигают вершин во многих сферах. Ведь человек, победивший на международной олимпиаде, проявил талант исследователя, а также огромное трудолюбие и усердие.

Кстати, Международная олимпиада по астрономии и астрофизике самая молодая из олимпиад, впервые ее провели в 2007 году. В прошлом году российская сборная завоевала пять золотых медалей.