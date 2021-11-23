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23.11.2021 04:43
Рубрика: Власть

Посол РФ прокомментировал угрозу США ввести новые санкции против "СП-2"

Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости
Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости

Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя планы госдепартамента США расширить санкции в отношении проекта "Северный поток-2".

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
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"Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка", - говорится в заявлении дипломата, опубликованном на странице посольства в Faсebook.

По словам Антонова, американская администрация, будь то республиканцы или демократы, уже несколько лет пытается осложнить российско-европейское энергосотрудничество. Сначала в Вашингтоне хотели сорвать завершение строительства трубопровода, теперь стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию. Это происходит при одновременных призывах к Москве о наращивании поставок энергоносителей в Европу для минимизации последствий топливного кризиса.

Анатолий Антонов категорически отверг все обвинения в адрес России относительно энергетической политики. По его мнению, такие заявления показывают неуважение США к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с Россией долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Посол подчеркнул, что Россия на практике показала, что является надежным партнером в энергосфере.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выполняются все формальности, чтобы состоялась сертификация проекта "Северный поток-2". "Никто не может и не должен вмешиваться в работу регулятора", - подчеркнул пресс-секретарь президента. "Компания выполняет все бюрократические и юридические формальности, чтобы процедура сертификации состоялась, и дальше просто нужно ждать, когда это произойдет", - пояснил он. "Технологически все готово", - заверил Песков.

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