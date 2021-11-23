Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
23.11.2021 10:06
Рубрика: Легковые авто

Психолог объяснила, почему некоторые водители ведут себя неадекватно

Текст: Майя Бирюкова
Конфликты на дороге давно стали обыденностью, они то и дело мелькают в новостях и становятся предметом обсуждения в социальных сетях. Есть ли способ снизить градус накала при попадании в подобную ситуацию?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

И почему на дороге многие водители ведут себя неадекватно? Психолог Ольга Романив пояснила aif.ru, что поток машин можно сравнить со срезом всего общества, в котором представлены люди с разным воспитанием, образованием, характером. И каждый из них буквально "везет" с собой свои проблемы, которые усугубляются различными дорожными ситуациями, повышающими градус нервозности. Это и пробки, и дорожный ремонт, и спешка. Если во всем обществе растет уровень агрессии, то он растет и на дороге.

Фото: iStock
Как провести диагностику мотора с помощью листа бумаги

Кроме того, прохождение психиатра перед получением водительских прав давно стало формальностью, поэтому далеко не все, кто находится на дороге, психически здоровы в полной мере.

Как действовать водителю, столкнувшемуся с хамством на дороге? Практика показывает, что даже относительно мелкие конфликты могут вырасти в настоящую трагедию, если их участники доведут друг друга до предела.

Психолог порекомендовала стараться сохранить спокойствие и хладнокровие. Ответное хамство никакого результата не принесет, а только подольет масла в огонь. Она сравнила дорожные конфликты с троллингом в социальных сетях: чем больше эмоций пользователь выдает в ответ на откровенную грубость, тем больше собственных сил и нервов он тратит. А хамы лишь "питаются" эмоциями тех, кого им удалось вывести из себя.

И самое важное в дорожном конфликте - действовать в правовом поле. Не вступая в открытое противостояние с нарушителем ПДД, всегда можно привлечь его к ответственности, сообщив в ГИБДД номер автомобиля и показав записи видеорегистратора.