Постановление главного государственного санитарного врача по Псковской области от 19 ноября 2021 года № 33 "О проведении профилактических прививок обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Псковской области Нестерук А.В., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на территории Псковской области расценивается как неблагополучная.

В настоящее время на территории региона сохраняется высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19). На 45-й неделе продолжился рост заболеваемости, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 327,57 и превысил заболеваемость по Российской Федерации (187,77) в 1.7 раза. Наиболее высокий рост заболеваемости за неделю отмечается в возрастной группе 18-29 лет - на 18%.

Люди молодого возраста являются наиболее мобильной и социально активной группой населения. Инфицированные лица из данной категории граждан часто болеют бессимптомно или в легкой форме и не обращаются за медицинской помощью, являясь источником инфицирования людей старшего поколения.

При анализе вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) установлено, что до настоящего времени не достигнут уровень популяционного иммунитета среди лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, старше 18 лет. вследствие чего сохраняется угроза дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от

30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава Минздрава России от 21.03.2014 № 125-н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) в целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) среди населения Псковской области постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в возрасте 18 лет и старше.

2. Руководителям профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих деятельность на территории Псковской области:

2.1. В срок до 10.12.2021 организовать и обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 10.01.2022 - вторым компонентом двухкомпонентной вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, с охватом не менее 80% от общей численности обучающихся. 2.2. Усилить информационно-разъяснительную работу среди обучающихся по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Администрации Псковской области:

3.1. Обеспечить контроль за соблюдением требований пункта 1 настоящего Постановления профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования и еженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Псковской области информацию об исполнении настоящего Постановления.

3.2. Определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления.

4. Начальникам функциональных и территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Псковской области обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в возрасте 18 лет и старше.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.В.Нестерук







