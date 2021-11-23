В Псковской области ввели обязательную вакцинацию студентов

В Псковской области вводится обязательная вакцинация студентов вузов и среднеспециальных учебных заведений.

Данное требование распространяется только на совершеннолетних учащихся, говорится в постановлении регионального управления Роспотребнадзора. Первым компонентом студенты должны вакцинироваться до 10 декабря, вторым - до 10 января.

Санитарные врачи региона рассчитывают, что прививки должны сделать не менее 80 процентов учащихся. Оставшиеся 20 процентов - это те, кто недавно переболели и обладатели медотводов.

Сейчас в целом по области уровень вакцинации составляет 58 процентов. А среди студентов не превышает 30. Это обстоятельство вызывает большое беспокойство у санитарных врачей, поскольку наибольший прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией сейчас наблюдается в возрастной категории 18-29. За неделю он составил 18 процентов.