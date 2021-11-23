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Что предложит 20-й Фестиваль немецкого кино

Журнал
    23.11.2021, 14:08
Текст:   Юлия Авакова
Юбилейный Фестиваль немецкого кино, который пройдет в Москве с 25 по 30 ноября, порадует кинолюбов целой россыпью произведений различных жанров.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Откроют фестиваль две экранизации: "Фабиан - полет в пропасть" (Fabian oder Der Gang vor die Hunde) на основе романа "Фабиан" Эриха Кестнера (1899-1974) в режиссерской трактовке Доминика Граафа о жизни Германии накануне прихода нацистов к власти, а также творческое прочтение Сабриной Сараби романа Алины Хербинг в фильме "Кто присмотрит за телятами?" (Niemand ist bei den Kälbern).

Драмы в этом году представлены наиболее многочисленно. Зрители поучат возможность увидеть первые два эпизода шестисерийного сериала Якоба М. Эрва "Катакомбы" (Echos (Katakomben)) о непарадной стороне величественного Мюнхена, которая становится известной не только ее постоянным обитателям, но и представителями не знающей забот "золотой молодежи". В сериале сыграл Олег Тихомиров ("Вавилон-Берлин", "Германия 89").

"Последний приговор" (Nahschuss) Франциски Штюнкель рассказывает о жизненном пути и смерти ученого-экономиста Вернера Зигфрида Теске (1942-1981), завербованного в студенческие годы министерством госбезопасности ГДР и позднее обвиненного в шпионаже и бегстве из страны. Несмотря на зыбкую доказательную базу, он был приговорен военным судом к смертной казни, который был приведен в исполнение и стал последним случаем применения высшей меры наказания в ГДР.

Не останется за скобками фестиваля и копродукция Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" по роману Алексея Сальникова. Немецко-французско-ливанская драма "Второй пилот" (Die Frau des Piloten) Анне Зоры Беррашед познакомит с историей любви Асли и Саида, которые соединили свои судьбы в девяностые годы и поклялись хранить тайны друг друга, но ничто не предвещало, чем это обещание обернется десятилетие спустя. "Принц" (Le Prince) Лизы Бирвирт обнажит современные социокультурные проблемы через историю взаимоотношений франкфуртского куратора Моники и ушлого конголезского бизнесмена Йозефа. Испытывая друг к другу притяжение и заново обретая смысл существования в борьбе с системой, они неосознанно начинают переносить поле боя в ту сферу жизни, которая не терпит постоянного противодействия.

Сочетание немецкого юмора и романтической истории представлено в режиссерском дебюте актрисы Нати Брункхорст "Порядок превыше всего" (Аlles in bester Ordnung), который рассказывает о том, что любви все типажи покорны - даже если речь идет о заядлой барахольщице и занудном аккуратисте, обходящемся минимумом вещей. "Про и контра" (Contra) Зёнке Вортманна пытается посмотреть в юмористическом ключе на несдержанность в словах, которая оборачивается академической травлей и очень лицемерными заигрыванием с мультикультурализмом. "Детективы из табакерки и сокровища морских глубин" (Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee) Кристиана Тедее повествует в формате семейного кино о биологе, пережившей взлом лаборатории, а потом исчезнувшей с борта исследовательского судна. На ее поиски пускаются сын с подругой - судя по всему, это как раз такой случай, когда природа не отдохнула на детях.

Сборников короткометражек в этом году целых три. Альманах Next Generation Short Tiger познакомит с работами студентов и дебютантов. Во втором сборнике - "Экзамен" и "Теория и практика" (The Exam / Theorie und Praxis) - речь идет о разных ситуациях, объединенных одним направлением - преодолением себя и сопротивлением среды. Третья подборка - "К любви непригодны" и "Аван Карт" (Generation Beziehungsunfähig / Avant Card) - живописует сложности бытия в современных условиях, где взаимодействие с виртуальной реальностью и виражами иногда проще, чем установление межличностных связей.

Документальный фильм Марка Браудера "Кем мы были" (Wer wir waren) покажет со всей очевидностью, что спасение мира - действо коллективное. Астронавт, исследователь морских глубин, буддийский монах, экономист, философ и специалист, занимающийся исследованием постгуманизма расскажут о своих взглядах на проблему. "Атомная энергия навсегда" (Atomkraft Forever) Карстена Рау расскажет о взглядах на будущее атомной энергии.

Более подробная информация о показах - на сайте организаторов CoolConnections.

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