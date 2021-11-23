Регионы ЦФО вошли в тройку лидеров по производству органик-продуктов

Успехи регионов в развитии органического сельского хозяйства оценило Роскачество. На первом месте рейтинга оказались Московская и Ярославская области - там сертифицировано по семь предприятий. "Серебро" получили Воронежская область и Краснодарский край, где таких производителей по шесть. Замкнула топ-3 Калужская область с пятью компаниями.

Что считается органикой в России, устанавливает специальный федеральный закон. Он вступил в силу 1 января 2020 года. Чтобы официально называть свою продукцию органической и маркировать ее соответствующим значком (белый листок на зеленом фоне), аграрии и переработчики должны пройти сертификацию: подтвердить, что земля, вода и воздух в месте производства чисты, что пестициды и гербициды, гормоны и минудобрения там не используются.

Реестр органических производителей ведет Минсельхоз РФ. В нем уже около 90 фермеров и компаний из 37 регионов. Так, в Ярославской и Калужской областях по органическому ГОСТу производят мясо и молочку, корма для КРС, зерновые и бобовые. В Воронежской - тыкву и муку из ее мякоти; яблоки, малину, вишню; томаты и огурцы, а также хлебобулочные изделия. В сезон органические овощи и ягоды можно приобрести в Воронеже на Центральном рынке и в магазине КФХ "Биотория", а мучную продукцию - в розничных точках фирмы "Экохлеб", сообщили "РГ" в правительстве региона.

Тверские предприятия сертифицировали органический картофель, водку и... кофе. Тульские аграрии первыми в России начали выращивать по новому стандарту шампиньоны. В этой области развивается и органическое животноводство. В Костроме производят органик-сыры, во Владимире - овощи, в Липецке - фруктовое пюре и яблоки, в Орле - гречку и горчицу, в Тамбове - муку и отруби.

- Количество хозяйств и предприятий, переходящих к органическому земледелию и производству по органическим стандартам, неуклонно растет. В третьем квартале 2021 года было сертифицировано столько же производителей органики - 34, - сколько за весь 2020 год, - сообщил специалист Национального центра компетенций развития органической и зеленой продукции Роскачества Владимир Увайдов. - Также появляются новые регионы: Владимирская, Рязанская, Ивановская, Омская области, Ставропольский край. Активно к сертификации начал подключаться Дальний Восток - оттуда к нам поступило сразу несколько заявок на сертификацию продукции растениеводства, животноводства и пчеловодства.

Количество хозяйств и предприятий, переходящих к земледелию и производству по органическим стандартам, неуклонно растет

После вступления в силу федерального закона многие предприятия находятся в переходном периоде (конверсии), который может занимать довольно долгое время. Теперь их сертификация не за горами. К примеру, в Воронежской области, по данным департамента аграрной политики, по стандартам органического производства фактически работает 20 хозяйств. На втором и третьем годах конверсии находятся производители кормов для животноводства, зерновых и масличных культур, семян зерновых. Четыре крупных хозяйства имеют потенциал для выхода на экспорт органики.

"Для этого должны быть сертифицированы все звенья рыночной цепочки, от производства продукции до транспорта, складов и мест хранения, - пояснили "РГ" в департаменте аграрной политики Воронежской области. - Экспорт органики из Центрального федерального округа пока только начинает формироваться. Необходимо отметить, что как сырье, так и готовая продукция органического происхождения смогут экспортироваться только при условии сертификации по стандартам той страны, в которую она будет ввозиться".

Объем производства органических продуктов в мире - около 150 миллиардов евро в год. Доля стран ЕАЭС - около 0,1 процента.

Кстати

Минсельхоз РФ прорабатывает вопрос о введении погектарной субсидии для хозяйств, которые внедряют технологии биологизированного и органического земледелия. В некоторых регионах применяют свои меры господдержки. Так, воронежским аграриям в 2020-2021 годах субсидируют приобретение препаратов, разрешенных в органическом производстве (в размере 50 процентов от затрат), и проведение органик-сертификации (в полном объеме). В прошлом году область потратила на это 18 миллионов рублей, в текущем - более 50. В 21 субъекте РФ отрабатываются технологии применения биологических средств защиты растений в рамках проекта "Иннагро". Препараты и консультативную помощь предоставляет негосударственный фонд "Иннопрактика" (Москва).