Экс-мэру Циолковского предъявили обвинение по трем статьям

Амурская прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего главы ЗАТО Циолковский Сергея Левицкого, сообщает сайт ведомства. Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Амурской области. Левицкого обвиняют в получении взятки, отмывании денег и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Следствие считает, что экс-мэр космограда необоснованно ограничил конкуренцию и незаконно обеспечил в аукционе на создание снежного городка победу коммерческой организации, с руководителем которой он дружил. На сайте амурской прокуратуры также сообщается, что за это друг дал Сергею Левицкому взятку в сумме свыше 120 тысяч рублей. Кроме того, экс-градоначальник попросил представителей другой организации не участвовать в аукционе.

"Денежные средства, полученные в качестве взятки, бывший мэр легализовал под видом законной финансовой операции", - говорится в сообщении.

Экс-чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.