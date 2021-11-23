На Камчатке начали проверку после аварийной посадки Як-40

Доследственную проверку начали специалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России после аварийной посадки самолета Як-40 в камчатском поселке Тиличики. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в 14.28 по местному времени воздушное судно вылетело с аэродрома Тиличики в Петропавловск-Камчатский.

"В ходе полета произошел помпаж и самовыключение правого двигателя. Командир воздушного судно принял решение о возврате в пункт вылета. Самолет приземлился благополучно", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего. Они проверят, насколько профессионально действовал экипаж самолета, а также оценят работу наземных служб аэродрома.

Ранее сообщалось, что на борту Як-40 находились четыре члена экипажа и 13 пассажиров, никто из них не пострадал. Воздушное судно повреждений не получило.