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23.11.2021 06:39
Рубрика: Общество

На Камчатке стали требовать QR-коды в общественном транспорте

Текст: Дина Непомнящая

У пассажиров автобусов и самолетов в Камчатском крае начали проверять QR-коды о вакцинации от коронавируса. О введении новой меры профилактики людей предупредили заранее.

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Заменить код может любой другой документ подтверждающий то, что была сделана прививка, также можно предъявить официальный медотвод от вакцинации или справку о недавно перенесенной болезни.

"Кроме того, пассажир может предъявить справку о наличии антител, она действует месяц. Межмуниципальные перевозчики подготовились к такой проверке документов, ожидались некоторые трудности, но пассажиры оказались ответственными и за первую половину дня у всех, желающих уехать или улететь, были необходимые документы", - рассказал министр транспорта и дорожного строительства Камчатки Владимир Каюмов.

Если ни один из вышеперечисленных документов человек предъявить не сможет, ему предложат сдать билет и отложить поездку. Деньги при этом обязаны вернуть.

Система QR-кодов действует на всех внутрирегиональных авиарейсах и в междугородних автобусах из Петропавловска-Камчатского в поселки Мильково, Октябрьский, Эссо, Ключи и Усть-Камчатск.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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