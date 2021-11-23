Снегопад нарушил автобусное сообщение в Приамурье

В Приамурье из-за сильного снегопада были отменены рейсы междугородних автобусов. В частности, не вышли на маршруты машины, следующие из Благовещенска в Поярково, Свободный, Белогорск, Новокиевский Увал и Хабаровск, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы. Расчистку магистралей ведут 135 снегоуборочных машин.

Самая сложная обстановка в Белогорском муниципальном округе на подъезде к селу Некрасовка. Также затруднено движение на дорогах в Ивановском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском и Тамбовском районах.

- Сейчас в первую очередь обеспечиваются условия проезда для транспорта, после прохождения циклона дорожники приступят к расширению проезжей части и обработке остановочных карманов. Техника не стоит на месте, специалисты работают в несколько смен, - отметил и.о. руководителя ГКУ "Амурупрадор" Константин Половайкин.