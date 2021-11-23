Сотрудники мэрии Хабаровска выйдут на уборку снега

Все мужчины из мэрии Хабаровска примут участие в ликвидации последствий снежного циклона, рассказал глава города Сергей Кравчук на своей странице в Instagram.

"На уборку городских пространств выйдет весь мужской коллектив администрации Хабаровска", - говорится в сообщении.

По словам градоначальника, в кратчайшие сроки для уборки снега будет привлечена дополнительная техника сторонних организаций. На расчистку пешеходных зон отправятся тракторы с отвалами и погрузчики.

Управлению дорог и внешнего благоустройства дана команда сформировать небольшие бригады до пяти человек, которые займутся очисткой спусков и больших лестниц.

Студенческие коллективы планируется привлечь к уборке прилегающих к вузам территорий.

По данным пресс-службы мэрии, в городе за сутки выпало 70 процентов месячной нормы осадков. Ожидается снег и в ближайшие два дня.

23 ноября на городских улицах работали 64 единицы техники. Накануне ночью на дороги высыпали свыше 900 кубометров песчано-соляной смеси.

Напомним, снежный циклон бушевал на юге Хабаровского края минувшие сутки.