Совершающая "кругосветку" летчица из Бельгии застряла в хабаровском селе

Бельгийская летчица Зара Резерфорд, совершающая одиночное кругосветное путешествие на скоростном ультралегком самолете "Акула" застряла в селе Аян на севере Хабаровского края. Из-за непогоды девушка не может продолжить полет и вынуждена сделать перерыв.

Ранее "РГ" уже писала про 19-летнюю иностранку, которая мечтает стать самой молодой женщиной в истории, облетевшей вокруг света на небольшом воздушном судне, побывав в 52 странах на пяти континентах. Девушка начала свое путешествие 18 августа и успела пересечь Атлантику, Канаду, восточное побережье США, Карибские острова, Панаму, Коста-Рику и Мексику. В России побывала на Чукотке и в Магаданской области, после отправилась в Хабаровский край, где ей пришлось задержаться.

В Аяне самолет обледенел, и летчице понадобилось время, что очистить "Акулу" от наледи. Когда машина оказалась готова продолжить путешествие, испортилась погода.

На свей странице в Instagram, бельгийка рассказывает, что ей нравится гулять по Аяну и знакомиться с людьми, но она уже устала от льда и снега.

Зара надеялась в понедельник вылететь в Хабаровск, но планы нарушил снежный циклон. Теперь полет может состояться не раньше 26 ноября.