Василий Орлов: Бюджет Приамурья сохранит социальную направленность

- На протяжении ряда лет областной бюджет остается социально ориентированным. На финансирование социальной сферы в 2022 году запланировано более 50 миллиардов рублей, или 51 процент от общего объема расходов, - рассказал губернатор Василий Орлов.

Крупнейшая статья расходов - образование. На это важное направление планируется направить 21 процент казны, или 16,8 миллиарда рублей. 13,9 миллиарда из них направят на реализацию программ дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 443 образовательных организациях. На ремонты муниципальных школ выделяют более 270 миллионов. По программе "Земский учитель" в 2022 году в Приамурье намерены трудоустроить 38 педагогов, каждый из которых получит выплату в два миллиона рублей. Более 5,6 тысячи учителей будут получать каждый месяц вознаграждение за классное руководство с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок. 20 миллионов рублей направят на модернизацию пищеблоков в школьных столовых. Также за счет областного бюджета в 2022 году обеспечат горячим питанием более 41,1 тысячи учеников младших классов.

Отличники 9-11 классов получат губернаторские стипендии, а победители и призеры этапов Всероссийской олимпиады школьников получат от 10 до 50 тысяч рублей.

В регионе продолжат открывать новые "Точки роста", где детей будут обучать по дополнительным общеобразовательным программам. А в Белогорске появится третий в области IT-куб - центр цифрового образования.

Еще одно крупное направление - здравоохранение, на которое предусмотрены расходы в 12,8 миллиарда рублей. На 642 миллиона планируется приобрести более двухсот единиц оборудования, одиннадцать единиц автотранспорта, а также начать строительство поликлиники в селе Поярково Михайловского района и фельдшерско-акушерского пункта в одном из сел Шимановского района.

Для своевременной госпитализации пациентов, которые живут в труднодоступных районах, из региональной казны выделят деньги на выполнение 650 часов полетов санавиации.

Для снижения смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний планируется направить 314 миллионов рублей на лекарственное обеспечение, переоснащение первичных сосудистых отделений в городах Зея, Тында, Свободный, закупку одиннадцати единиц оборудования для областного онкологического диспансера.

На 159 миллионов рублей за счет областного бюджета будут приобретены тридцать машин скорой помощи и пятьдесят единиц санитарного автотранспорта.

В будущем году планируется привлечь в села 28 врачей и десять фельдшеров по программе "Земский доктор", на что выделят 66 миллионов рублей.

16,7 миллиарда рублей направят на соцзащиту граждан. К слову, получателем социальной помощи является каждый третий амурчанин. Причем усиливается поддержка многодетных семей и амурчан преклонного возраста.

В 2021 году в регионе был принят пакет новых мер соцподдержки. На него в проекте областного бюджета 2022 года дополнительно предусмотрено более 250 миллионов рублей. Среди них: дополнительные льготы по оплате ЖКУ для детей войны, единовременные и ежемесячные выплаты заслуженным работникам Амурской области в различных сферах деятельности. Для детей войны также введены выплаты ко Дню Победы. В Приамурье расширили программу регионального маткапитала. Его средства можно будет направлять на платное образование ребенка и оплату медицинских услуг.

В рамках нацпроекта "Демография" запланированы деньги на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка для 5692 семей. В полном объеме предусмотрены средства на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (4565 детей). Единовременная выплата при рождении первого ребенка запланирована на 3549 детей. Для 852 граждан предусмотрены средства на сертификаты на региональный маткапитал при рождении второго ребенка. Общий объем этих расходов составляет более миллиарда рублей.

Для людей старшего поколения продолжат работу "Мобильные бригады". Они предоставляют социальные услуги, оказывают консультации, психологическую и правовую помощь. А в рамках нацпроекта "Демография" поэтапно внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В Благовещенске начнется строительство "Центра социального обслуживания граждан старших возрастных групп". На жилье для детей-сирот в проекте областного бюджета на 2022 год предусмотрено почти 900 миллионов рублей. Это позволит обеспечить жильем 465 человек - на 100 больше, чем в 2021 году.

На физкультуру и спорт будет направлено 605 миллионов рублей. Это позволит провести областные чемпионаты по некоторым видам спорта, спартакиады городов Амурской области, спартакиады в рамках комплексного развития сельских территорий, спартакиады инвалидов, пенсионеров, школьников. В 2022 году планируется провести новое для области мероприятие - Универсиаду, в которой примут участие студенты. Кроме того, амурские спортсмены будут участвовать в международных, всероссийских, региональных и межрегиональных официальных соревнованиях. В 2022 году должны быть введены в эксплуатацию малые спортивные площадки при центрах тестирования ГТО в Белогорском муниципальном округе, Архаринском и Тамбовском районах. Выделены средства на завершение капремонта стадиона в поселке Февральск. Предусмотрены также выплаты амурским спортсменам за высокие достижения на общероссийских и международных соревнованиях.

На проведение культурно-массовых мероприятий планируется направить 64 миллиона рублей. Среди них - фестиваль "Амурская осень", "Российско-китайская ярмарка культуры и искусства", фестиваль классической музыки "Амурская волна". В 2022 году будут отремонтированы здание филиала Амурского областного краеведческого музея "Дом Саяпина", помещения цокольного этажа здания Амурской областной научной библиотеки.

В рамках нацпроекта "Культура" в 2022 году продолжится строительство Дома культуры в селе Усть-Уркима Тындинского района. Запланирован капремонт Дома культуры в селе Пригородное Белогорского муниципального округа, выборочные капитальные ремонты зданий детских школ искусств в Райчихинске и поселке Прогресс.

За счет средств федерального бюджета будут модернизированы три муниципальные библиотеки в Благовещенске, поселке Среднебелое Ивановского района, селе Толстовка Тамбовского района. Еще три библиотеки планируется переоснастить за счет средств областного бюджета.