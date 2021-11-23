Готовивший нападение в Казани подросток помещен в психиатрический стационар

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного во вторник в отношении 14-летнего подростка. Молодого человека подозревают в приготовлении к убийству двух или более лиц, а именно в желании напасть на школу, в которой ранее учился.

Как считают следователи, по указанию неустановленного лица, с которым подозреваемый познакомился в интернете, подросток готовился к нападению на учащихся школы одного из районов Татарстана, где ранее сам обучался. Как рассказали в СК России, в настоящее время подозреваемый помещен в психиатрический стационар закрытого типа для проведения в дальнейшем психолого-психиатрической экспертизы.

"Ход и результаты расследования по указанию председателя СК России Александра Бастрыкина поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - заключили в СКР.

Во вторник днем Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании несовершеннолетнего жителя Казани, готовившего массовое убийство в одном из образовательных учреждений города. Отмечалось, что по адресу проживания задержанного изъята пневматическая винтовка. А в его мобильнике и компьютере обнаружены поисковые запросы о переделке имеющейся пневматики в боевую винтовку. "Согласно полученным показаниям, к совершению массового убийства подростка склонял пользователь мессенджера Telegram - некий Ярослав Овсюк, который проживает на территории Украины", - уточнили в спецслужбе.