Алтайский губернатор: Проблему чистой воды в Сибирской Долине решат

После публикаций в "РГ" о тяжелой ситуации с водоснабжением в барнаульском пригородном поселке Сибирская Долина тему подняли на телевизионной прямой линии жителей Алтайского края с губернатором Виктором Томенко. Она состоялась 23 ноября.

- В Сибирской Долине скважина частная, есть какие-то долгосрочные взаимоотношения, и муниципальной власти туда еще предстоит прийти. Я разговаривал уже по этой теме с барнаульским градоначальником Вячеславом Франком. Он у нас мэр эффективный, деятельный, и они там справятся с этой ситуацией, но все равно на это потребуется какой-то период времени. Вроде бы об этом времени с людьми договаривались.

Также Виктор Томенко отметил, что порядок с водоснабжением в населенных пунктах края в основном придется наводить через бюджетное финансирование:

- Мы уже вкладываем большие средства - сотни миллионов рублей - в поддержание существующих систем водоснабжения и бурение новых скважин взамен старых. Поверхностных источников, откуда можно взять воду, в крае не так много. В основном воду берут из скважин. И вода эта по качеству в основном оставляет желать лучшего. Большое содержание железа и марганца предопределяет большие сложности в ее использовании. Такая вода непригодна для питья. Нужно формировать современные системы фильтрации и водоподготовки. Кроме того весь мир переходит на воду из кулеров и бутылок. В целом тема питьевого водоснабжения в крае требует большого серьезного разговора - может быть, на уровне совещания в правительстве края.