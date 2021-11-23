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23.11.2021 17:59
Рубрика: Власть

Алтайский губернатор: Проблему чистой воды в Сибирской Долине решат

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)

После публикаций в "РГ" о тяжелой ситуации с водоснабжением в барнаульском пригородном поселке Сибирская Долина тему подняли на телевизионной прямой линии жителей Алтайского края с губернатором Виктором Томенко. Она состоялась 23 ноября.

Фото: Максим Ломакин
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- В Сибирской Долине скважина частная, есть какие-то долгосрочные взаимоотношения, и муниципальной власти туда еще предстоит прийти. Я разговаривал уже по этой теме с барнаульским градоначальником Вячеславом Франком. Он у нас мэр эффективный, деятельный, и они там справятся с этой ситуацией, но все равно на это потребуется какой-то период времени. Вроде бы об этом времени с людьми договаривались.

Также Виктор Томенко отметил, что порядок с водоснабжением в населенных пунктах края в основном придется наводить через бюджетное финансирование:

- Мы уже вкладываем большие средства - сотни миллионов рублей - в поддержание существующих систем водоснабжения и бурение новых скважин взамен старых. Поверхностных источников, откуда можно взять воду, в крае не так много. В основном воду берут из скважин. И вода эта по качеству в основном оставляет желать лучшего. Большое содержание железа и марганца предопределяет большие сложности в ее использовании. Такая вода непригодна для питья. Нужно формировать современные системы фильтрации и водоподготовки. Кроме того весь мир переходит на воду из кулеров и бутылок. В целом тема питьевого водоснабжения в крае требует большого серьезного разговора - может быть, на уровне совещания в правительстве края.

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