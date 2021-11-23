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23.11.2021 07:42
Рубрика: Происшествия

В Новосибирской области завели дело о массовом отравлении в суши-кафе

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Уголовное дело возбудили в Новосибирской области после массового отравления клиентов одного из магазинов-кафе японской кухни. Как сообщили в Следственном управлении СК, за медицинской помощью обратилось не менее тридцати человек.

На Дону проверят мясо, которым могла отравиться семья

Уголовное дело по статье о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, стало результатом проверки, начатой вчера после сообщений об отравлении жителей города Татарска. По информации следователей, обратившимся в районную ЦРБ пациентам медики поставили диагноз "острая кишечная инфекция, гастроэнтерит".

Согласно показаниям пострадавших, все они приобретали продукты питания в одном из магазинов-кафе сети заведений японской кухни. Проверку по факту массового отравления начали и в областной прокуратуре, где намерены оценить соблюдение норм санитарно-эпидемиологического законодательства.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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