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23.11.2021 18:57
Рубрика: Общество

В Дагестане роботы будут проверять QR-коды у посетителей больниц

Текст: Николай Грищенко

В Дагестане роботов-диагностов привлекут к проверке QR-кодов у посетителей медицинских учреждений. Первая партия машин будет отправлена в Махачкалу из Перми.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Перми робот будет проверять QR-коды у посетителей аэропорта

Как сообщил ТАСС, представитель компании-производителя Олег Кивокурцев, робот-андроид интегрирован с сервисом "Госуслуги". В результате у машины появилась возможность сверки QR-кода с базой данных официального портала, а также он может устанавливать подлинность паспорта или другого документа.

"Данный функционал позволяет избежать демонстрацию QR-кода постороннего лица", - сообщил представитель компании.

Кроме того, андроид защищен от "эмоционального выгорания", не реагирует на оскорбления и хамство. Разработчики уверены, что данная модель робота также неподкупна.

Помимо этого робот-диагност способен измерять первичные показатели здоровья человека - количество сахара и кислорода в крови, объем легких и температуру тела, а также проводить скрининговое обследование пациента. Первый образец андроида уже прибыл в Дагестан, еще около десяти роботов планируется поставить в 2022 году.

Кстати

В 2019 году в Дербенте для посетителей древней крепости "Нарын-кала" был запущен робот-экскурсовод по имени Мамед. Электронный гид рассказывал посетителям музея все о городе и его достопримечательностях, а также читал стихи.

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