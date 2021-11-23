Росздравнадзор начал проверку домашней операции блокадницы в Ленобласти

Росздравндадзор начал проверку по факту проведения самостоятельной операции 91-летней жительницей Выборга, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, пожилая женщина, имеющая статус жителя блокадного Ленинграда, в домашних условиях провела себе операцию по удалению из брюшной полости лишней жидкости. Это осложнение от развившегося у пенсионерки онкологического заболевания.

Изначально пожилая женщина рассчитывала, что операцию ей сделают в больнице, но по предварительным данным, незадолго до госпитализации у пенсионерки нашли коронавирус и перенесли операцию.

Насколько эффективным оказалось самостоятельное медицинское вмешательство неизвестно, но сейчас пожилая женщина госпитализирована, ей оказывается вся необходимая помощь, опасности для жизни нет.