Власти: Сделавшая себе операцию блокадница отказалась от госпитализации

В связи с лечением онкологического заболевания ранее пенсионерку, имеющую статус жителя блокадного Ленинграда, дважды госпитализировали в Выборгскую межрайонную больницу. У нее был подтвержден асцит - скопление жидкости в брюшной полости, это осложнение онкологического заболевания. Жидкость удалять планировалось оперативным методом в Ленинградском областном онкодиспансере в Кузьмолово. Но когда встал вопрос о госпитализации, решено было доставить пенсионерку в больницу Выборга.

При поступлении в медучреждение пожилой женщине сделали экспресс-тест на коронавирус, он оказался положительным.

Тогда пенсионерке предложили госпитализацию в Тосненскую больницу. Она переведена в разряд инфекционного стационара, но там проводят хирургические операции пациентам с коронавирусом. Однако родственники пациентки отказались от госпитализации, говорится в релизе властей Ленинградской области.

Пенсионерка вернулась домой, ее периодически навещали врачи, также пожилая женщина еще дважды сдала тест на коронавирус. В обоих случаях результат был положительный.

Какие конкретно обстоятельства подвигли пенсионерку самой себе сделать операцию, сейчас выясняются. В официальном комментарии властей региона указывается, что пациенты с онкологическими диагнозами часто испытывают сильные боли, которые могут повлиять на их отношение к действительности.

Тем не менее, сейчас с пожилой женщиной все хорошо, она находится в больнице, ее состояние врачи называют стабильным, ее жизнь вне опасности.

История пожилой женщины, сделавшей себе операцию, вызвала широкий общественный резонанс. В релизе областных властей граждан призывают воздержаться от резких оценок действий врачей, которые вели пожилую пациентку и ее родственников.