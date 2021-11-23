Власти: Сделавшая себе операцию блокадница отказалась от госпитализации

Новости

Посольство РФ: Россияне при взрыве в Кабуле не пострадали 15:05
В Москве трамвай протаранил выехавшую на пути иномарку 14:59
Трейлер новой версии "Ну, погоди!" набрал почти 30 тысяч дизлайков 14:57
В Софии открылась выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Достоевского 14:50
Роспотребнадзор Петербурга рассказал, как питаться во время пандемии 14:44
Президент России будет утверждать правила охраны Росгвардией важных объектов 14:37
Подписывать справку о заработке будет только руководитель организации 14:36
Георгий Джикия признан футбольным "Джентльменом года-2021" 14:35
Патрушев заявил, что миллионы украинцев могут начать искать приют в других странах 14:32
В Роспотребнадзоре рассказали, на что смотреть при покупке сосисок 14:31
СКР возбудил 60 уголовных дел за фейки о борьбе с коронавирусом 14:29
Лавров: Никто не отреагировал на предложение России снять патентную защиту с вакцин 14:28
Умер советский композитор Рубен Алтунян 14:22
В Финляндии раскроют информацию о зарплатах на предприятиях 14:21
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию студентов 14:19
Депутат: США новыми санкциями продемонстрировали наплевательское отношение к Европе 13:52
S7 рассказала подробности ЧП с суицидом пассажира на рейсе из Египта 13:51
В "ВТБ Онлайн произошел сбой 13:48
Мельников предложил создать площадку для обсуждения проблем Евразии 13:48
ГИБДД якобы отказывает в регистрации авто с допоборудованием от дилера 13:47
Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии из-за ДТП 13:46
ЦБ направил в Генпрокуратуру более 2,2 тыс. заявлений о мошенниках в Сети 13:43
Минцифры запустит авторизацию через ЕСИА на сервисах "Яндекса" 13:36
В Хорватии озаботились соблюдением в Австрии основных свобод 13:35
В театре ГИТИС завершилась церемония прощания с Валерием Гаркалиным 13:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Авиабилетам предрекли подорожание из-за новых издержек авиакомпаний
Авиабилетам предрекли подорожание из-за новых издержек авиакомпаний
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
23.11.2021 14:58
Рубрика: Общество

Власти: Сделавшая себе операцию блокадница отказалась от госпитализации

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)
Власти Ленинградской области обнародовали первые результаты проверки ситуации с 91-летней жительницей города Выборга, которая сама себе сделала операцию брюшной полости. В официальном комментарии указывается, что даже после получения положительного теста на коронавирус пожилой женщине предлагали лечь в больницу, но ее близкие отказались от госпитализации.

В связи с лечением онкологического заболевания ранее пенсионерку, имеющую статус жителя блокадного Ленинграда, дважды госпитализировали в Выборгскую межрайонную больницу. У нее был подтвержден асцит - скопление жидкости в брюшной полости, это осложнение онкологического заболевания. Жидкость удалять планировалось оперативным методом в Ленинградском областном онкодиспансере в Кузьмолово. Но когда встал вопрос о госпитализации, решено было доставить пенсионерку в больницу Выборга.

Фото: iStock
Росздравнадзор начал проверку домашней операции блокадницы в Ленобласти

При поступлении в медучреждение пожилой женщине сделали экспресс-тест на коронавирус, он оказался положительным.

Тогда пенсионерке предложили госпитализацию в Тосненскую больницу. Она переведена в разряд инфекционного стационара, но там проводят хирургические операции пациентам с коронавирусом. Однако родственники пациентки отказались от госпитализации, говорится в релизе властей Ленинградской области.

Пенсионерка вернулась домой, ее периодически навещали врачи, также пожилая женщина еще дважды сдала тест на коронавирус. В обоих случаях результат был положительный.

Какие конкретно обстоятельства подвигли пенсионерку самой себе сделать операцию, сейчас выясняются. В официальном комментарии властей региона указывается, что пациенты с онкологическими диагнозами часто испытывают сильные боли, которые могут повлиять на их отношение к действительности.

Тем не менее, сейчас с пожилой женщиной все хорошо, она находится в больнице, ее состояние врачи называют стабильным, ее жизнь вне опасности.

История пожилой женщины, сделавшей себе операцию, вызвала широкий общественный резонанс. В релизе областных властей граждан призывают воздержаться от резких оценок действий врачей, которые вели пожилую пациентку и ее родственников.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Бастрыкин призвал возродить советское образование
Песков: Говорить о продлении новогодних каникул из-за пандемии преждевременно
Госдума заложила рост пенсий в бюджет ПФР
Следователи выясняют обстоятельства гибели пассажира в самолете из Египта
CNN: США могут отправить на Украину военных советников и оружие
Академик РАН Сергей Бойцов: COVID-19 - серьезный фактор риска для сердца
В Минцифры рассказали, что нужно, чтобы распечатать QR-код в МФЦ