СК возбудил дело об операции, сделанной самой себе блокадницей в Выборге

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" в связи с полостной операцией, которую сама себе провела 91-летняя жительница Выборга, сообщили в ведомстве.

Сейчас следователи изъяли медкарту пациентки и другую медицинскую документацию из учреждений, где пожилая женщина проходила лечение. В ближайшее время по делу состоятся судебно-медицинские экспертизы. Обстоятельства случившегося выясняются.

Пока известно следующее: у пожилой женщины, имеющей знак жителя блокадного Ленинграда, диагностировано онкологическое заболевание. Рак дал осложнение в виде асцита - скопления жидкости в брюшной полости. Это скопление доставляет пациентам сильную боль и жидкость должны были удалить в ходе операции. Но при госпитализации в больницу Выборга у пожилой женщины был выявлен коронавирус и ее не приняли в это медучреждение. По данным областных властей, пенсионерке предложили госпитализироваться в больницу Тосно, где проводятся хирургические операции пациентам с COVID-19, но родственники отказались и пенсионерку привезли домой. Периодически ее навещал врач.

Пожилая женщина еще дважды сдавала положительные тесты на коронавирус. Устав от боли она сама себе сделала операцию.

Сейчас пенсионерка госпитализирована. Ее состояние здоровья не вызывает опасений у врачей.