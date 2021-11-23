В Ленобласти арестовали мужчин, выронивших труп из багажника

В Ленинградской области решением Всеволожского городского суда на два месяца арестованы двое мужчин, подозреваемых в убийстве знакомого, сообщают в региональном СК.

Напомним, тело погибшего они пытались вывезти в глухое место, но машина врезалась в ограждение на трассе "Сортавала", от удара багажник раскрылся и тело упало на дорогу. В салоне автомобиля находились трое мужчин, они убежали.

Когда их задержали, двое признались в убийстве, третий сообщил, что пытался помочь друзьям спрятать тело. В итоге первые двое арестованы, их подельник отпущен под подписку о невыезде, его обвиняют в укрывательстве преступления. Допрос осложнялся тем, что все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.

Поскольку убийство произошло на территории Петербурга, то по данным СК по Ленобласти, в скором времени материалы будут переданы следователям Северной столицы.