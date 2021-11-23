В Петербурге пожилым людям могут начать платить деньги за вакцинацию

В Петербурге могут быть введены выплаты для пожилых граждан, которые вакцинировались от коронавируса. Эта инициатива прозвучала на заседании городского правительства.

В частности, как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, вопрос с выплатами стал обсуждаться после обращения "ветеранской общественности". Цель - стимулировать старшую возрастную группу делать прививки.

По данным и.о. председателя комитета по социальной политике Смольного Елены Фридриковой, рассматривается два варианта, кому начислять выплаты: гражданам старше 60 лет или в категории 65+. В первом случае затраты городского бюджета превысят 2 миллиарда рублей, во втором варианте они оцениваются в 1,7 миллиарда.

Если решение о выплатах будет принято, то начислять деньги за вакцинацию могут начать уже в следующем году.

В Петербурге проживает около 1,3 миллиона граждан старше 60 лет. Из них прививки сделали чуть более половины. Это вызывает серьезную озабоченность у медиков, ведь именно пожилые люди чаще с хроническими заболеваниями составляют группу риска по коронавирусу. Сейчас в Петербурге для категории граждан старше 60 лет введена обязательная вакцинация. Первый компонент прививки они должны сделать до 15 декабря, завершить курс вакцинации - до 15 января.