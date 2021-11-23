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23.11.2021 14:41
Рубрика: Общество

Умер археолог Олег Шаров, руководивший раскопками на трассе "Таврида"

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Институт археологии РАН Фото: Институт археологии РАН
Фото: Институт археологии РАН

Скончался возглавлявший с 2020 года Комплексную Херсонесскую археологическую экспедицию Института археологии РАН доктор исторических наук Олег Шаров. В последние годы он был одним из участников спасательных раскопок, предшествовавших строительству федеральной трассы "Таврида" в Крыму, сообщили в Институте.

Автор более 200 опубликованных научных работ на нескольких языках, в том числе трех больших монографий, скончался на 62-м году жизни после тяжелой болезни. Один из наиболее ярких представителей "ленинградской" археологической школы и любимый ученик выдающегося российского археолога Марка Щукина, Шаров был непревзойденным специалистом в области изучения "варварских" древностей римского времени в Восточной Европе.

Коллеги ученого убеждены, что обе книги Олега Васильевича о могильнике Чатыр-Даг, и написанная им в соавторстве обзорная монография о Северном Причерноморье в позднеримское время и в эпоху переселения народов надолго останутся основополагающими для изучения древней истории народов, заселявших Восточную Европу в эпоху Римской империи.

В 1990 и 1993 годах Шаров руководил работами на раскопках Пантикапея, в 1991-м и 1992-м - на хоре Херсонеса, в 1994-1996 и 2000-2018 годах - на Южном берегу Крыма, на Чатыр-Даге и Таракташе. Кроме того, ученый участвовал в раскопках археологических памятников Сибири, российской Арктики и Ленинградской области.

В 2018 году он перешел на работу в Институт археологии РАН. В то время в Крыму и на Тамани из-за грандиозного строительства развернули масштабные спасательные раскопки археологических памятников. Олег Васильевич активно включился в эти работы как замначальника Крымской экспедиции Института археологии РАН. Впоследствии он организовал издание двухтомного издания результатов работ "Крым-Таврида. Археологические исследования в Крыму в 2017-2018 гг.".

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