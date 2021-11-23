В Астраханской области досрочно начали ремонт дорог по плану 2022 года

По информации пресс-службы главы региона, конкурсы на заключение контрактов были проведены еще в августе, что дало возможность подрядчикам заранее подготовиться и закупить материалы.

В частности, уже начался ремонт трассы Камызяк - Тузуклей. До октября следующего года здесь расширят проезжую часть и уложат почти 14 км асфальта на участке от Раздора до Тузуклея, а также укрепят обочины, нанесут разметку, установят четыре остановочных павильона и 270 дорожных знаков.

Работа идет и на трассе Астрахань-Зеленга. Месяц назад там ввели в эксплуатацию первый отремонтированный участок - 14 км от села Сизый Бугор в сторону областного центра. В новом году будет введено еще 23 км до моста через ерик Казачий на Началовском шоссе. В соответствии с контрактом весь участок должен быть завершен к ноябрю 2022 года. После укладки асфальта здесь нанесут разметку, установят 11 автопавильонов и 648 дорожных знаков.

Игорь Бабушкин сообщил, что в следующем году в Астраханской области запланировано отремонтировать 29 объектов общей протяженностью 88 км.

- Займёмся и "больными" местами в Астрахани - улицами Кирова, Бориса Алексеева, Шаумяна и другими. Также со следующего года начнём активные работы по приведению к нормативному состоянию мостов. На эти цели предусмотрены межбюджетные трансферты в сумме 650 млн рублей, - сообщил губернатор.

Как писала "РГ", на встрече с замминистра транспорта РФ глава Астраханской области поднял вопрос увеличения средств, выделяемых на ремонт городских автодорог в два раза с 680 млн рублей до 1,5 млрд. рублей.