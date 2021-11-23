В Крыму энергоресурсы и услуги ЖКХ подорожают с 1 июля 2022 года

Глава Республики Крым Сергей Аксенов своим указом утвердил предельные индексы повышения стоимости коммунальных услуг и энергоресурсов в регионе в 2022 году.

Максимальный индекс повышения платы за коммунальные услуги в муниципалитетах определен в размере 8,6 процента. Подорожание произойдет лишь с 1 июля 2022 года. Также с 1 июля на 1,7 процента подорожает отопление, вывоз твердых бытовых отходов, холодная вода и водоотведение. На 9 процентов станет дороже электричество, на 9,6 процента - природный газ.

Отметим, последний раз энерготарифы и стоимость услуг ЖКХ повышались в РК с 1 июля 2022 года. Согласно федеральному законодательству это может происходить не чаще, чем один раз в год.