В Севастополе нашли подозреваемого в убийстве бездомных собак

Полиция Севастополя установили личность подозреваемого в убийстве собак в Любимовке. Местный житель признался, что стрелял в бродячих животных из охотничьего ружья, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Напомним, в связи с расстрелом трех собак полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

- В результате розыскных мероприятий полицейские установили предполагаемого причастного к происшествию, жителя садоводческого кооператива, - рассказали в пресс-службе.

По словам самого фигуранта, бездомные собаки забрались на территорию его домовладения и набросились на домашнюю птицу. Тогда он достал свое охотничье ружье и открыл стрельбу по животным.

Ружье у мужчины изъяли и отправили в экспертно-криминалистический центр для проведения баллистической экспертизы.