Зимние пляжи в Сочи обозначили специальными флагами

На сочинских зимних пляжах появились золотисто-желтые флаги, вывешивание которых станет традицией. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В межсезонье во всех районах курорта открылись 30 пляжных территорий для зимнего отдыха. Они организованы на Приморской набережной в Центральном районе, набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревское.

- Здесь созданы комфортные условия для того, чтобы можно было прогуливаться, дышать морским воздухом, читать книгу или заняться гимнастикой, - рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина. - Все эти места обеспечены достаточным количеством мест общественного питания круглогодичного формата. Специальные службы обеспечивают необходимое санитарное состояние территорий.