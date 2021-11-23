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23.11.2021 15:29
Рубрика: Общество

Зимние пляжи в Сочи обозначили специальными флагами

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Сочи Фото: Пресс-служба администрации Сочи
Фото: Пресс-служба администрации Сочи

На сочинских зимних пляжах появились золотисто-желтые флаги, вывешивание которых станет традицией. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В межсезонье во всех районах курорта открылись 30 пляжных территорий для зимнего отдыха. Они организованы на Приморской набережной в Центральном районе, набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревское.

- Здесь созданы комфортные условия для того, чтобы можно было прогуливаться, дышать морским воздухом, читать книгу или заняться гимнастикой, - рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина. - Все эти места обеспечены достаточным количеством мест общественного питания круглогодичного формата. Специальные службы обеспечивают необходимое санитарное состояние территорий.

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