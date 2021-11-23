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23.11.2021 23:51
Рубрика: Экономика

Регионы улучшили транспортное сообщение благодаря нацпроектам

Текст: Сергей Набивачев, Валентина Пичурина
Старшеклассники из курганского села Лихачи, чтобы добраться на уроки, тряслись по ухабам на школьном автобусе до райцентра. Казалось, так будет вечно. Но их путь стал комфортным и безопасным.

В Варгашинском районе привели в порядок дороги, ведущие к Лихачам, а также к селу Мостовое. А всего в Курганской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" стало комфортнее транспортное сообщение в 15 муниципалитетах. "Дорога - это жизнь, - говорит глава Варгашинского поссовета Владимир Иванов. - В Лихачах около 300 человек. Работать особо негде. После ремонта подъезда сразу появился инвестор. Он собирается заниматься здесь скотоводством, ему потребуется около 30 работников. У села появилась перспектива".

Фото: iStock
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А в селе Введенское Кетовского района рядом с отремонтированной трассой в рамках уже другого нацпроекта "Демография" строят детсад на 140 мест. Село быстро развивается и растет, здесь много молодых семей. При сдаче дорожных объектов действует жесткий порядок: оплата - только после положительного заключения спецлабораторий, куда сдаются пробы асфальта. За качеством строительства следят и местные жители. Свои тревожные сигналы они подают в официальную группу в соцсетях.

По дорожному нацпроекту в Амурской области в этом году в семи районах отремонтировали десять участков местных дорог, проходящих транзитом через населенные пункты. В 2022 году работы планируют продолжить, программа уже практически сформирована.

В Приамурье «технический проезд» превратился в хорошую дорогу между областным центром и Благовещенским районом. Фото: правительство Амурской области

Среди важных транспортных артерий, которые были сданы в этом году, - благовещенская улица Василенко. Она имеет длину 2280 метров и соединяет областной центр с Благовещенским районом. Работы начались в 2019 году.

"Улица Василенко раньше была обычной дорогой, по большому счету, техническим проездом, без автобусного сообщения, - пояснил губернатор Амурской области Василий Орлов. - За два года выполнена большая работа. Сегодня у нас есть современная дорога".

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток УрФО Курганская область ДФО Амурская область Национальные проекты 2019-2024

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