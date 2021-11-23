Регионы улучшили транспортное сообщение благодаря нацпроектам

Старшеклассники из курганского села Лихачи, чтобы добраться на уроки, тряслись по ухабам на школьном автобусе до райцентра. Казалось, так будет вечно. Но их путь стал комфортным и безопасным.

В Варгашинском районе привели в порядок дороги, ведущие к Лихачам, а также к селу Мостовое. А всего в Курганской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" стало комфортнее транспортное сообщение в 15 муниципалитетах. "Дорога - это жизнь, - говорит глава Варгашинского поссовета Владимир Иванов. - В Лихачах около 300 человек. Работать особо негде. После ремонта подъезда сразу появился инвестор. Он собирается заниматься здесь скотоводством, ему потребуется около 30 работников. У села появилась перспектива".

А в селе Введенское Кетовского района рядом с отремонтированной трассой в рамках уже другого нацпроекта "Демография" строят детсад на 140 мест. Село быстро развивается и растет, здесь много молодых семей. При сдаче дорожных объектов действует жесткий порядок: оплата - только после положительного заключения спецлабораторий, куда сдаются пробы асфальта. За качеством строительства следят и местные жители. Свои тревожные сигналы они подают в официальную группу в соцсетях.

По дорожному нацпроекту в Амурской области в этом году в семи районах отремонтировали десять участков местных дорог, проходящих транзитом через населенные пункты. В 2022 году работы планируют продолжить, программа уже практически сформирована.

В Приамурье «технический проезд» превратился в хорошую дорогу между областным центром и Благовещенским районом. Фото: правительство Амурской области

Среди важных транспортных артерий, которые были сданы в этом году, - благовещенская улица Василенко. Она имеет длину 2280 метров и соединяет областной центр с Благовещенским районом. Работы начались в 2019 году.

"Улица Василенко раньше была обычной дорогой, по большому счету, техническим проездом, без автобусного сообщения, - пояснил губернатор Амурской области Василий Орлов. - За два года выполнена большая работа. Сегодня у нас есть современная дорога".