Ростуризм и ОНФ запустили колл-центр для клиентов "Музенидис Трэвел"

Ростуризм совместно с Общероссийским народным фронтом организовал колл-центр, позвонив в который туристы могут получить всю оперативную информацию по ситуации с туроператором "Музенидис Трэвел", сообщили в Ростуризме.

В сообщении ведомства указывается, что на вопросы туристов будут готовы ответить с 8 утра до 20 часов вечера (по московскому времени). По всем вопросам туристы "Музенидис Трэвел" могут бесплатно обращаться по номеру 8 (800) 200 34 11.

Также для клиентов "Музенидис Трэвел" запущена онлайн-форма для обращений.

Напомним, Ростуризм 12 ноября исключил "Музенидис Трэвел" из федерального реестра туроператоров после обращения гендиректора российского офиса туроператора. В компании указали на невозможность исполнить обязательства перед туристами.

По информации Ростуризма, российским офисом греческого туроператора "Музенидис Трэвел" было получено от 27 тысяч российских туристов порядка 18 млн евро. Деньги были переведены в центральный офис греческого туроператора. Но ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным россиянами турам от греческого туроператора денег не получили.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее отметила, что ведомство держит ситуацию на контроле и продолжит переговоры с греческой стороной, рассчитывая на конструктивную позицию.