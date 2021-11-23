S7 рассказала подробности ЧП с суицидом пассажира на рейсе из Египта

Авиакомпания S7 подтвердила сообщения о самоубийстве одного из пассажиров на борту рейса Шарм-эш-Шейх - Самара. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика, инцидент произошел в туалете воздушного судна.

По данным компании, тело пассажира обнаружили бортпроводники. "Экипаж доложил о ситуации командиру воздушного судна, и КВС принял решение о немедленной вынужденной посадке в ближайшем аэропорту - в Каире", - отметили в S7. В пресс-службе отметили, что на борту летели три медика, в том числе реаниматолог, которые пытались спасти пассажира. Сейчас тело мужчины уже доставили в Самару.

Ранее в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ сообщили, что ведомство начало проверку по факту инцидента. Следователи намерены выяснить все обстоятельства гибели пассажира.