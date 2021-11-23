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23.11.2021,  
09:58
Текст:  Светлана Цыганкова

Следующие подводные испытания "Циркона" могут пройти на АПЛ "Пермь"

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Подводные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" возобновятся в 2024 году. Пуски состоятся на субмарине "Пермь". Именно ее назвали первой подлодкой - штатным носителем "Цирконов".

Фото: Объединенная судостроительная корпорация
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Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Он добавил, что если атомная подводная лодка "Пермь" проекта 885М измененной конструкции не будет к этому готова, то испытания "Циркона" проведут в первой половине 2025 года.

"РГ" уже писала о том, что 4 октября были впервые выполнены испытательные пуски новейшей гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон" с борта подводной лодки "Северодвинск". Их было два. Сначала из надводного положения, затем - из подводного. Цели находились в акватории Баренцева моря.

Напомним, что подводную лодку "Пермь" планируют передать ВМФ России в 2025 году.

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