США продолжат давить на ОПЕК с целью понизить цены на нефть

Вашингтон намерен продолжать переговоры с ОПЕК, чтобы решить топливный кризис в США. О высвобождении части нефти из стратегических резервов для снижения цен на энергоносители пока речь не идет, заявили в Белом доме.

"Конечно же, мы продолжим оказывать давление на ОПЕК с целью сделать так, чтобы предложение соответствовало спросу", - сказала на пресс-коференции Джен Псаки, пресс-секретарь американского лидера.

По ее словам, давление будут оказывать и на нефтяные компании, которые получили рекордные прибыли, повысив цены на бензин.

Чтобы снизить цены на энергоносители, президент США Джо Байден готов распечатать "топливную кубышку". В этом случае на рынок поступит нефть из резервов. Белый дом попросил Южную Корею, Китай, Индию и Японию сделать то же самое, сообщает ТАСС.

Ранее входящая в ОПЕК Саудовская Аравия проигнорировала призыв Байдена увеличить поставки нефти. Более того, она резко повысила цены на черное золото. Рост оказался даже более серьезным, чем ожидали аналитики.

Справка "РГ"

ОПЕК - международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть.