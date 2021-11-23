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23.11.2021 13:13
Рубрика: Страхование

Тарифы ОСАГО должны формироваться, исходя из характеристик водителя и авто

Текст: Анастасия Алексеевских
В идеале тарифы на ОСАГО должны определяться, исходя из характеристик водителя и транспортного средства, а не из предписанных законом тех или иных факторов.
Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Об этом на XI Международной конференции страховых брокеров заявил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Роман Точилин. Он пояснил, что Минфин и Банк России подготовили Стратегию развития финансовых рынков (включая рынок страхования) до 2030 года, в которой одним из вопросов стало реформирование рынка ОСАГО.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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"Этот рынок реформировать придется еще долго, поскольку резкие движения в такой социально-чувствительной сфере, как ОСАГО, в котором 40 млн страхователей ежегодно перезаключают договоры, достаточно опасны, - подчеркнул Точилин. - Основные цели реформы - повышение доступности и дальнейшая индивидуализация тарифов. В идеале хотелось бы прийти в точку, когда тариф будет абсолютно рыночным и определяться, исходя из характеристик водителя и транспортного средства, а не из предписанных законом тех или иных факторов".

Также необходимо будет учитывать и реалии нового времени - например, каршеринг (такие авто должны квалифицироваться иначе).

"Будут появляться беспилотные автомобили, они какую-то часть рынка займут, нужно будет прорабатывать вопрос ответственности в ДТП в том числе по вине таких авто", - добавил Точилин.

Сейчас страховые компании определяют индивидуальные базовые тарифы для водителей, но в пределах тарифного коридора, который установил ЦБ. Границы коридора зависят от типа транспортного средства и от того, кто владеет машиной - человек или компания. Например, для частных владельцев легковых автомобилей базовый тариф должен находиться в диапазоне от 2471 до 5436 рублей. Для владельцев мотоциклов базовый тариф ниже - от 625 до 1548 рублей.