Тарифы ОСАГО должны формироваться, исходя из характеристик водителя и авто

В идеале тарифы на ОСАГО должны определяться, исходя из характеристик водителя и транспортного средства, а не из предписанных законом тех или иных факторов.

Об этом на XI Международной конференции страховых брокеров заявил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Роман Точилин. Он пояснил, что Минфин и Банк России подготовили Стратегию развития финансовых рынков (включая рынок страхования) до 2030 года, в которой одним из вопросов стало реформирование рынка ОСАГО.

"Этот рынок реформировать придется еще долго, поскольку резкие движения в такой социально-чувствительной сфере, как ОСАГО, в котором 40 млн страхователей ежегодно перезаключают договоры, достаточно опасны, - подчеркнул Точилин. - Основные цели реформы - повышение доступности и дальнейшая индивидуализация тарифов. В идеале хотелось бы прийти в точку, когда тариф будет абсолютно рыночным и определяться, исходя из характеристик водителя и транспортного средства, а не из предписанных законом тех или иных факторов".

Также необходимо будет учитывать и реалии нового времени - например, каршеринг (такие авто должны квалифицироваться иначе).

"Будут появляться беспилотные автомобили, они какую-то часть рынка займут, нужно будет прорабатывать вопрос ответственности в ДТП в том числе по вине таких авто", - добавил Точилин.

Сейчас страховые компании определяют индивидуальные базовые тарифы для водителей, но в пределах тарифного коридора, который установил ЦБ. Границы коридора зависят от типа транспортного средства и от того, кто владеет машиной - человек или компания. Например, для частных владельцев легковых автомобилей базовый тариф должен находиться в диапазоне от 2471 до 5436 рублей. Для владельцев мотоциклов базовый тариф ниже - от 625 до 1548 рублей.